İşte Benim Stilim'de Haftanın Finali Öncesi Elenen Yarışmacı Kendini İfşaladı: Giderayak Fena Döküldü!
Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in jüri koltuğunda oturduğu İşte Benim Stilim'de tansiyon bir an olsun düşmüyor. Hafta boyu gergin anların yaşandığı moda yarışmasının finali bugün yayınlacak. Ancak elenen yarışmacı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisini ifşaladı. Yarışmacının giderayak yaptığı açıklamalar da ortalığı daha da karıştıracak gibi duruyor!
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Bir dönemin efsane moda yarışması olan İşte Benim Stilim tüm heyecanıyla yıllar sonra ekranlara geri döndü.
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Bu hafta aralarında suların hiç durulmadığı isimler arasında şüphesiz ki Ülküm ve Ceyda ikilisi vardı.
İşte Benim Stilim programının 2. Haftasının 6. Bölümünde yarışmaya dahil olan Ülküm, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından "Açıklama" notuyla iki paylaşımda bulundu.
Ülküm'ün açıklamalarını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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