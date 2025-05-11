İşte Benim Stilim'de Haftanın Finali Öncesi Elenen Yarışmacı Kendini İfşaladı: Giderayak Fena Döküldü!

Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği moda programı hafta içi her gün Tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Jürisinin büyük kısmı değişse de kaosundan hiçbir şey kaybetmeyen yarışmada bu hafta tansiyon yine bir hayli yüksekti.

İddialı kombinleriyle hem jüri üyelerinden hem de rakiplerinden en yüksek puan alarak haftayı birincilikle kapatmaya çalışan yarışmacılar arasında sıklıkla gerginlik yaşandı. Bağırışlar, birbirlerinin üzerine yürümeler, gözyaşları...