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İşte Benim Stilim'de Haftanın Finali Öncesi Elenen Yarışmacı Kendini İfşaladı: Giderayak Fena Döküldü!

İşte Benim Stilim'de Haftanın Finali Öncesi Elenen Yarışmacı Kendini İfşaladı: Giderayak Fena Döküldü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.05.2025 - 09:56

Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in jüri koltuğunda oturduğu İşte Benim Stilim'de tansiyon bir an olsun düşmüyor. Hafta boyu gergin anların yaşandığı moda yarışmasının finali bugün yayınlacak. Ancak elenen yarışmacı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisini ifşaladı. Yarışmacının giderayak yaptığı açıklamalar da ortalığı daha da karıştıracak gibi duruyor!

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Bir dönemin efsane moda yarışması olan İşte Benim Stilim tüm heyecanıyla yıllar sonra ekranlara geri döndü.

Bir dönemin efsane moda yarışması olan İşte Benim Stilim tüm heyecanıyla yıllar sonra ekranlara geri döndü.

Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği moda programı hafta içi her gün Tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Jürisinin büyük kısmı değişse de kaosundan hiçbir şey kaybetmeyen yarışmada bu hafta tansiyon yine bir hayli yüksekti. 

İddialı kombinleriyle hem jüri üyelerinden hem de rakiplerinden en yüksek puan alarak haftayı birincilikle kapatmaya çalışan yarışmacılar arasında sıklıkla gerginlik yaşandı. Bağırışlar, birbirlerinin üzerine yürümeler, gözyaşları...

Bu hafta aralarında suların hiç durulmadığı isimler arasında şüphesiz ki Ülküm ve Ceyda ikilisi vardı.

Bu hafta aralarında suların hiç durulmadığı isimler arasında şüphesiz ki Ülküm ve Ceyda ikilisi vardı.

Boş buldukları her anda birbirlerine laf atıp yüklenen iki yarışmacının tartışması sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekti. Ülküm, set ekibine bazı fotoğraflar verdi. Ceyda'nın, ünlü bir manken olan kardeşi Şevval Şahin'in dolabından giyindiği ve ondan yardım aldığı iddiası ortalığı fena şekilde gerdi.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

İşte Benim Stilim programının 2. Haftasının 6. Bölümünde yarışmaya dahil olan Ülküm, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından "Açıklama" notuyla iki paylaşımda bulundu.

İşte Benim Stilim programının 2. Haftasının 6. Bölümünde yarışmaya dahil olan Ülküm, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından "Açıklama" notuyla iki paylaşımda bulundu.

Ceyda Şahin'in yarışmada giydiği kombinleri Şevval Şahin'in üzerinde olduğu fotoğrafları tek tek ortaya döken Ülküm şoke eden açıklamalarda da bulundu. 'Ben içimdeki kız çocuğuna peşkeş çekilsin diye orada mücadele etmeyeceğim' diyen Ülküm adeta kendisini ifşaladı. 

11 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te yayınlanacak ve 'Dönem Kadınları' konseptiyle izleyici karşısına çıkacak haftanın finali öncesi bu paylaşımları yapan Ülküm, yarışmadan elendiğini açıkladı.

Ülküm'ün açıklamalarını da buradan görebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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