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Şanlıurfa'da Çekilecek Aşireti Dizisinde Başrol İçin Teklif Giden Oyuncuya Çok Şaşıracaksınız!

Şanlıurfa'da Çekilecek Aşireti Dizisinde Başrol İçin Teklif Giden Oyuncuya Çok Şaşıracaksınız!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2025 - 18:27

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Uzak Şehir'in başarısı o kadar göz doldurdu ki önümüzdeki sezon için pek çok aşiret ve toprak temalı dizi projesi ortaya çıktı. 

NOW TV'nin çekimlerini Şanlıurfa'da yapacağı aşiret dizisiyle ilgili çalışmalara başlandı. Dizinin başrolleri için teklif gittiği iddia edilen isimler şimdiden heyecan yarattı.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, büyük bir etki yaratmayı başardı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, büyük bir etki yaratmayı başardı.

Uzak Şehir'in yakaladığı başarının ardından gelecek sezon için aşiret ve toprak temalı dizilerin yapılacağı söylenmişti. 2024-2025 sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde yeni sezon hazırlıkları başladı. İlk haberlerden biri de NOW TV'de yayınlanacak ve çekimleri Şanlıurfa'da yapılacak aşiret dizisinden geldi.

NOW'da yayınlanacak aşiret dizisinin başrolü için Selahattin Paşalı'ya teklif gittiği öğrenildi.

NOW'da yayınlanacak aşiret dizisinin başrolü için Selahattin Paşalı'ya teklif gittiği öğrenildi.

Aşiret ağasının doktor oğlu için teklif gittiği söylenen Selahattin Paşalı'nın rolü henüz kabul etmediği de söylentiler arasında. Başrolü paylaşması için teklif giden kadın oyuncunun ise Biran Damla Yılmaz olduğu iddia edildi.

Aşiret dizisi için teklif aldığı söylenen Selahattin Paşalı'nın Kurak Günler için 3 yıl önce verdiği röportaj bu vesileyle gündem oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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