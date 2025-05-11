Şanlıurfa'da Çekilecek Aşireti Dizisinde Başrol İçin Teklif Giden Oyuncuya Çok Şaşıracaksınız!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Uzak Şehir'in başarısı o kadar göz doldurdu ki önümüzdeki sezon için pek çok aşiret ve toprak temalı dizi projesi ortaya çıktı.

NOW TV'nin çekimlerini Şanlıurfa'da yapacağı aşiret dizisiyle ilgili çalışmalara başlandı. Dizinin başrolleri için teklif gittiği iddia edilen isimler şimdiden heyecan yarattı.