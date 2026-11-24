Bir uçak üreticisinin sözcüsü, uçağın iç görünümünü oluştururken renk psikolojisinin önemli rol oynadığını açıkladı. Mavi, kabinlerde sık seçiliyor çünkü neredeyse herkes tarafından huzurla ilişkilendiriliyor.

Uçmaktan korkmayan yolcular da mavi renkten fayda görüyor. Renk psikologlarına göre mavi güven ve güvenilirlik hissi veriyor, saldırgan olmayan bir renk olarak dinginliği, düzeni ve sakinliği destekliyor.

Pratik bir yararı da var. Mavi koltuklarda kir, leke ve çiziklerin daha az görünmesi koltukların daha seyrek değiştirilmesini sağlıyor.