Uçak Koltukları Neden Çoğunlukla Mavi?
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Uçakta oturduğunuz koltuğun rengini hatırlıyorsanız büyük olasılıkla maviydi. Birçok hava yolu mavi rengi hem psikolojik hem pratik faydaları yüzünden bilerek seçiyor. Mavi renk huzurla ilişkilendiriliyor ve yolcuları sakinleştirdiği düşünülüyor. Üstelik kir ve lekeleri daha az belli ettiği için koltuklar daha seyrek değiştiriliyor.
Mavi renk huzurla ve güvenle ilişkilendirildiği için tercih ediliyor
Yeni uçaklardaki LED ışıklar uçuş saatine göre renk değiştiriyor
Kabin basıncı ve nemi saat farkı yorgunluğunu azaltabiliyor
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