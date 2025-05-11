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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'in Sektörde Yapmak İstediği Manidar Değişiklik

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'in Sektörde Yapmak İstediği Manidar Değişiklik

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2025 - 20:19

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in biricik Alya'sı Sinem Ünsal, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. İzleyenlere oldukça renkli anlar yaşatan ünlü oyuncu, sempatik tavırlarıyla gündem olmayı başardı. Yaptığı pek çok açıklamayla ayrı ayrı konuşulan Sinem Ünsal, sektörde neyi değiştirmek istediğini açıkladı. 

Torpilli oyuncu iddialarının sık sık konuşulduğu bu dönemde ünlü oyuncunun değiştirmek istediği şey manidar bulundu.

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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, dizinin yüksek reytinglerinin ardından popülerliğine popülerlik kattı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, dizinin yüksek reytinglerinin ardından popülerliğine popülerlik kattı.

Beğeni toplayan oyunculuğu ve partneri Ozan Akbaba ile uyumu dizinin konusuyla da birleşince ortaya her bölümüyle rekor kıran harika bir iş çıktı. Sinem Ünsal da bu projeyle ününe ün eklemeyi başardı ve neredeyse her gün gündemimizde yer aldı.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Sinem Ünsal, önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Sinem Ünsal, önemli açıklamalarda bulundu.

Diziye ve hayatına dair açıklamalarda bulunan ve programda renkli anlar yaşanmasını sağlayan Sinem Ünsal, İbrahim Selim'in sorduğu 'Sektörde bir şeyleri değiştirecek olsan ilk nereden başlarsın?' sorusuna da manidar bir cevap verdi. Torpilli oyuncuların sık gündem olduğu bir dönemde Sinem Ünsal bu soruya 'Sektörde değişmesi gereken çok şey var. Herkesin audition vermesi gerekiyor bence. En çabuk değişmesi gereken şey bu.” diye cevap verdi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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