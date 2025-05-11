Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'in Sektörde Yapmak İstediği Manidar Değişiklik

Diziye ve hayatına dair açıklamalarda bulunan ve programda renkli anlar yaşanmasını sağlayan Sinem Ünsal, İbrahim Selim'in sorduğu 'Sektörde bir şeyleri değiştirecek olsan ilk nereden başlarsın?' sorusuna da manidar bir cevap verdi. Torpilli oyuncuların sık gündem olduğu bir dönemde Sinem Ünsal bu soruya 'Sektörde değişmesi gereken çok şey var. Herkesin audition vermesi gerekiyor bence. En çabuk değişmesi gereken şey bu.” diye cevap verdi.