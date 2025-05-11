Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'in Sektörde Yapmak İstediği Manidar Değişiklik
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in biricik Alya'sı Sinem Ünsal, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. İzleyenlere oldukça renkli anlar yaşatan ünlü oyuncu, sempatik tavırlarıyla gündem olmayı başardı. Yaptığı pek çok açıklamayla ayrı ayrı konuşulan Sinem Ünsal, sektörde neyi değiştirmek istediğini açıkladı.
Torpilli oyuncu iddialarının sık sık konuşulduğu bu dönemde ünlü oyuncunun değiştirmek istediği şey manidar bulundu.
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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, dizinin yüksek reytinglerinin ardından popülerliğine popülerlik kattı.
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İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Sinem Ünsal, önemli açıklamalarda bulundu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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