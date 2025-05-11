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1 Değil, 2 Değil Tam 12 Oyuncu Hudutsuz Sevda'ya Veda Ediyor!

1 Değil, 2 Değil Tam 12 Oyuncu Hudutsuz Sevda'ya Veda Ediyor!

Hudutsuz Sevda
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.05.2025 - 00:00

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayını almıştı. Ancak dizinin gelecek sezonunda başrol oyuncusu Miray Daner'in yer almayacağı açıklandı. Bu kararın ardından da birer birer ayrılık haberleri gelmeye devam etti. Diziden toplamda 12 oyuncunun ayrılacağı iddia edildi.

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3. sezon onayını alan Hudutsuz Sevda'da Zeynep'e hayat veren Miray Daner'in diziden ayrılacağı duyurulmuştu.

3. sezon onayını alan Hudutsuz Sevda'da Zeynep'e hayat veren Miray Daner'in diziden ayrılacağı duyurulmuştu.

Tepki çeken kararın ardından Miray Daner'in isteğiyle değil, senaryo gereği ayrılacağı öğrenildi. Bu karar izleyici tarafından eleştirilse de Daner'in ayrılığı kesinleşti. Hemen ardından da başka oyuncuların ayrılık haberleri gelmeye başladı.

12 oyuncunun Hudutsuz Sevda'dan ayrıldığı iddia edildi.

12 oyuncunun Hudutsuz Sevda'dan ayrıldığı iddia edildi.

Miray Daner'in ayrılmasıyla birlikte hikayenin değişeceği açıklanmıştı. Bu kararın da ardından diziden birkaç oyuncunun ayrıldığını öğrenmiştik. İddialara göre Miray Daner'le birlikte 11 kişi daha diziden ayrılacak. Miray Daner'in ardından diiziden ayrılacağı iddia edilen isimler ise şöyle:

Haydar Şişman (Derviş)

Naz Çağla Irmak ( Eda Nur)

Elçin Zehra İrem (Didem)

Asuman Dabak (Nedime)

Hülya Şen (Zuhal)

Canan Atalay (Ayşe)

Hayal Köseoğlu (Damla)

Tülay Günal (Nergiz)

Merve Honca (Elif)

Hülya Gülşen (Sakine)

Cansın Şenel (Sema)

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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