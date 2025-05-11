1 Değil, 2 Değil Tam 12 Oyuncu Hudutsuz Sevda'ya Veda Ediyor!
NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayını almıştı. Ancak dizinin gelecek sezonunda başrol oyuncusu Miray Daner'in yer almayacağı açıklandı. Bu kararın ardından da birer birer ayrılık haberleri gelmeye devam etti. Diziden toplamda 12 oyuncunun ayrılacağı iddia edildi.
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3. sezon onayını alan Hudutsuz Sevda'da Zeynep'e hayat veren Miray Daner'in diziden ayrılacağı duyurulmuştu.
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12 oyuncunun Hudutsuz Sevda'dan ayrıldığı iddia edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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