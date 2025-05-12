Güç Savaşlarına Doyacağımız Yeni Dizi Halef'in Kadrosuna Üç Kuruş'un Yıldızı Dahil Oldu!
İlk olarak Star Tv'de yayınlanması planlanan ancak çeşitli nedenlerle ertelenen Halef dizisi Show Tv'de izleyici karşısına çıkacak. Karslı ailesinin taht savaşlarını işleyecek olan dizinin kadrosu da netleşmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çukur ekibini buluşturan dizide 'Zafer'e hayat verecek ünlü oyuncu belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz yıl birçok farklı nedenlerden dolayı çekimleri askıya alınan Halef dizisi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
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Akın Akınözü, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Hazal Türesan, Tansu Biçer isimlerin yer aldığı Halef'in oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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