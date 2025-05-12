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Güç Savaşlarına Doyacağımız Yeni Dizi Halef'in Kadrosuna Üç Kuruş'un Yıldızı Dahil Oldu!

Güç Savaşlarına Doyacağımız Yeni Dizi Halef'in Kadrosuna Üç Kuruş'un Yıldızı Dahil Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.05.2025 - 09:14

İlk olarak Star Tv'de yayınlanması planlanan ancak çeşitli nedenlerle ertelenen Halef dizisi Show Tv'de izleyici karşısına çıkacak. Karslı ailesinin taht savaşlarını işleyecek olan dizinin kadrosu da netleşmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çukur ekibini buluşturan dizide 'Zafer'e hayat verecek ünlü oyuncu belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Geçtiğimiz yıl birçok farklı nedenlerden dolayı çekimleri askıya alınan Halef dizisi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl birçok farklı nedenlerden dolayı çekimleri askıya alınan Halef dizisi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Ekranlara damga vuran Çukur dizisinin yönetmeni, yapımcısı, ve iki oyuncusunu yeniden bir araya getiren Halef'in yönetmen koltuğunda da Sinan Öztürk oturacak. 

Faro Company imzası taşıyan dizide İstanbul'a göç edip Esenler Otogarı’nda fırtına gibi esen Karslı ailesindeki güç savaşları ve entrikalar dolu dolu işlenecek. Halef, şimdiden hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla merak uyandırmayı başardı.

Akın Akınözü, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Hazal Türesan, Tansu Biçer isimlerin yer aldığı Halef'in oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.

Akın Akınözü, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Hazal Türesan, Tansu Biçer isimlerin yer aldığı Halef'in oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Derya Karadaş’ın ardından dizinin kadrosuna dahil olan yeni isim belli oldu. 

Son olarak Üç Kuruş dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Bora Akkaş Halef'in 'Zafer’i oldu. Sevilen oyuncunun canlandıracağı Zafer karakteri Karslı ailesinin babası olan Zülfikar'ın (Ercan Kesal) dışladığı oğlu olarak karşımıza çıkacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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