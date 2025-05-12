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Hercai'nin 'Melike'siydi: Mide Küçültme Ameliyatı Olup 110 Kilo Veren Aslı Samat'ın Son Hali Şok Etti!

Hercai'nin 'Melike'siydi: Mide Küçültme Ameliyatı Olup 110 Kilo Veren Aslı Samat'ın Son Hali Şok Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.05.2025 - 10:38

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisinde 'Melike' karakterine hayat veren Aslı Samat bu rolüyle hafızalara kazınmıştı. Mide küçültme ameliyatı olan ünlü oyuncu operasyon sonrası sağlıklı beslenerek tam 110 kilo verdi. Bambaşka birine dönüşen Aslı Samat'ın son haliyse görenleri hayran bıraktı!

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İlk olarak 'Ateş Böceği' dizisiyle ekranlara gelen Aslı Samat'ın yıldızı 'Hercai' ile parlamıştı.

İlk olarak 'Ateş Böceği' dizisiyle ekranlara gelen Aslı Samat'ın yıldızı 'Hercai' ile parlamıştı.

Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı 2 sezonluk dizide Şadoğlu Konağın çalışanı ve Reyyan'ın biricik sırdaşı olan  'Melike Aştutan' karakterine hayat veren Samat'ın performansı o dönem bir hayli sevilmişti. 

7 yaşındayken tiyatroya adım atan Aslı Samat'ın 2 yaşından beri kilo sorunu yaşadığı öğrenildi. Her ne kadar defalarca kez fazla kilolarından kurtulmayı denese de tam olarak istediği sonucu elde edemeyen Samat'a 12 yıl önce 'Duygusal yeme bozukluğu' teşhisi konuldu.

Ünlü oyuncu bunun ardından bıçak altına yatma kararı alıp, mide küçültme ameliyatı oldu.

Operasyon sonrası sağlıklı bir yaşam tarzına yönelme kararı alan Aslı Samat hayat kalitesini yükseltme konusundaki azmini kanıtladı.

Operasyon sonrası sağlıklı bir yaşam tarzına yönelme kararı alan Aslı Samat hayat kalitesini yükseltme konusundaki azmini kanıtladı.

Düzenli beslenme ve egzersizle birlikte tam 110 kilo vermeyi başaran ünlü oyuncu “Çok daha rahatım. Bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor' ifadelerini kullandı. 

Bu değişimin ardından kendisine çok daha iyi rollerin geldiğini açıklayan Samat, bir röportajında 'Sinir krizi geçirdim bir gece yarısı. Mutsuzdum aşk yok iş yok para yok hiçbir şey yok. Bir tek annem var yanımda başka da bir şey yok. O yüzden bir gecede karar verdim. Ağladım ağladım sabah kalktım anneme tüp mide ameliyatı olacağım dedim. O da 'Sana bunu söylemeye çalışıyordum tepkinden korktuğum için söyleyemedim' demişti.

Tam 110 kilo verip adeta küllerinden doğan Aslı Samat fit halini sıkça sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

Tam 110 kilo verip adeta küllerinden doğan Aslı Samat fit halini sıkça sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

Şimdilerde yeni projeler için çalışamalarına devam eden ünlü oyuncunun son halini size birkaç kareyle şu şekilde gösterelim...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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