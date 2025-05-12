Hercai'nin 'Melike'siydi: Mide Küçültme Ameliyatı Olup 110 Kilo Veren Aslı Samat'ın Son Hali Şok Etti!
Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisinde 'Melike' karakterine hayat veren Aslı Samat bu rolüyle hafızalara kazınmıştı. Mide küçültme ameliyatı olan ünlü oyuncu operasyon sonrası sağlıklı beslenerek tam 110 kilo verdi. Bambaşka birine dönüşen Aslı Samat'ın son haliyse görenleri hayran bıraktı!
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İlk olarak 'Ateş Böceği' dizisiyle ekranlara gelen Aslı Samat'ın yıldızı 'Hercai' ile parlamıştı.
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Operasyon sonrası sağlıklı bir yaşam tarzına yönelme kararı alan Aslı Samat hayat kalitesini yükseltme konusundaki azmini kanıtladı.
Tam 110 kilo verip adeta küllerinden doğan Aslı Samat fit halini sıkça sosyal medya hesabından da paylaşıyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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