Hercai'nin 'Melike'siydi: Mide Küçültme Ameliyatı Olup 110 Kilo Veren Aslı Samat'ın Son Hali Şok Etti!

Düzenli beslenme ve egzersizle birlikte tam 110 kilo vermeyi başaran ünlü oyuncu “Çok daha rahatım. Bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor' ifadelerini kullandı.

Bu değişimin ardından kendisine çok daha iyi rollerin geldiğini açıklayan Samat, bir röportajında 'Sinir krizi geçirdim bir gece yarısı. Mutsuzdum aşk yok iş yok para yok hiçbir şey yok. Bir tek annem var yanımda başka da bir şey yok. O yüzden bir gecede karar verdim. Ağladım ağladım sabah kalktım anneme tüp mide ameliyatı olacağım dedim. O da 'Sana bunu söylemeye çalışıyordum tepkinden korktuğum için söyleyemedim' demişti.