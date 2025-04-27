GAİN 'El Turco' Dizisini Kaldırmıştı: Can Yaman Papa Francis'in Sözleriyle Laf Sokmak İstedi!

Hem hayatına hem de kariyerine İtalya'da devam eden Yaman, Türkiye'ye her gelişinde farklı bir olaya imza atıyordu. Sıkça eleştirilen ünlü oyuncu 'Che Dio ci Aiuti' ve 'Viola Come il Mare' adlı İtalyan dizilerinde rol aldıktan sonra yurt dışında daha da ünlendi. Kendisi son olarak 'El Turco' dizisiyle epey konuşuldu.