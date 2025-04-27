GAİN 'El Turco' Dizisini Kaldırmıştı: Can Yaman Papa Francis'in Sözleriyle Laf Sokmak İstedi!
Sert ve agresif tavırları yüzünden ülkemizde ağır şekilde eleştirilen Can Yaman geçtiğimiz günlerde bir röportajıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. 'Türkiye mi İtalya mı?' sorusuna düşünmeden 'İtalya' diyen Yaman için harekete geçen GAİN, kütüphanesinden 'EL Turco' dizisini kaldırmıştı.
Bu hamleden sonra umursamaz bir tavır takındığını yaptığı paylaşımla belli eden Can Yaman geçtiğimiz gün Papa Francis'in konuşmasından bir kesit paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de en son 'Bay Yanlış' dizisinde rol alan Can Yaman uzun yıllar önce ülkeden taşınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni dizisinin tanıtımı için ülke ülke gezen Can Yaman, katıldığı bir etkinlikte "Türkiye mi? İtalya mı?" sorusuna hiç düşünmeden "İtalya" cevabını verince bir kesimden büyük linç yedi.
Can Yaman Türkiye cephesinde yaşananları ve tepkileri pek de umursamadığını bariz şekilde ortaya koymuştu.
Kullanıcılar da Can Yaman'ın bu paylaşımını yaşananlara bir laf atma olarak değerlendirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın