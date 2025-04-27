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GAİN 'El Turco' Dizisini Kaldırmıştı: Can Yaman Papa Francis'in Sözleriyle Laf Sokmak İstedi!

GAİN 'El Turco' Dizisini Kaldırmıştı: Can Yaman Papa Francis'in Sözleriyle Laf Sokmak İstedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.04.2025 - 12:30

Sert ve agresif tavırları yüzünden ülkemizde ağır şekilde eleştirilen Can Yaman geçtiğimiz günlerde bir röportajıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. 'Türkiye mi İtalya mı?' sorusuna düşünmeden 'İtalya' diyen Yaman için harekete geçen GAİN, kütüphanesinden 'EL Turco' dizisini kaldırmıştı. 

Bu hamleden sonra umursamaz bir tavır takındığını yaptığı paylaşımla belli eden Can Yaman geçtiğimiz gün Papa Francis'in konuşmasından bir kesit paylaştı.

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Türkiye'de en son 'Bay Yanlış' dizisinde rol alan Can Yaman uzun yıllar önce ülkeden taşınmıştı.

Türkiye'de en son 'Bay Yanlış' dizisinde rol alan Can Yaman uzun yıllar önce ülkeden taşınmıştı.

Hem hayatına hem de kariyerine İtalya'da devam eden Yaman, Türkiye'ye her gelişinde farklı bir olaya imza atıyordu. Sıkça eleştirilen ünlü oyuncu 'Che Dio ci Aiuti' ve 'Viola Come il Mare' adlı İtalyan dizilerinde rol aldıktan sonra yurt dışında daha da ünlendi. Kendisi son olarak 'El Turco' dizisiyle epey konuşuldu.

Yeni dizisinin tanıtımı için ülke ülke gezen Can Yaman, katıldığı bir etkinlikte "Türkiye mi? İtalya mı?" sorusuna hiç düşünmeden "İtalya" cevabını verince bir kesimden büyük linç yedi.

Yeni dizisinin tanıtımı için ülke ülke gezen Can Yaman, katıldığı bir etkinlikte "Türkiye mi? İtalya mı?" sorusuna hiç düşünmeden "İtalya" cevabını verince bir kesimden büyük linç yedi.

Uzun zamandır adından söz ettiren dizi 2 Nisan'da GAİN platformu üzerinden ülkemizde de yayınlanmıştı. Bu yaşananların ardından harekete geçen GAİN, Can Yaman'ın dizisini kütüphanesinden kaldırmıştı.

Ülkemizde bir kez daha tepkilerin odak noktası olan Yaman'ın bu yaşananlara ne diyeceği de merak konusu olmuştu:

Can Yaman Türkiye cephesinde yaşananları ve tepkileri pek de umursamadığını bariz şekilde ortaya koymuştu.

Can Yaman Türkiye cephesinde yaşananları ve tepkileri pek de umursamadığını bariz şekilde ortaya koymuştu.

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Yaman, 11 Nisan 2025 tarihinde hayatını kaybeden Papa Franciscus'un bir konuşmasından kesit paylaştı. 

Videoda yer alan 'Doğru olanı yapmak istiyorsan, akıntıya karşı gitmekten korkma. Cesur ol' ifadeleri yer aldı.

Kullanıcılar da Can Yaman'ın bu paylaşımını yaşananlara bir laf atma olarak değerlendirdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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