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Ünlüler Çok Beğenmişti: Uraz Kaygılaroğlu da İstanbul Ansiklopedisi'ne Övgüde Bulunmadan Geçmedi!

Ünlüler Çok Beğenmişti: Uraz Kaygılaroğlu da İstanbul Ansiklopedisi'ne Övgüde Bulunmadan Geçmedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.04.2025 - 12:31

Başrollerini Canan Ergüder ve Helin Kandemir'in paylaştığı İstanbul Ansiklopedisi kısa sürede büyük ses getiren yerli yapımlardan oldu. Netflix'te yayınlanan dizi ünlüler tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Diziyi izleyen Uraz Kaygılaroğlu da İstanbul Ansiklopedisi'ni övmeden geçemedi.

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Netflix'te yayınlanan İstanbul Ansiklopedisi dizisi kısa sürede büyük getiren yerli yapımlardan bir tanesi oldu.

Netflix'te yayınlanan İstanbul Ansiklopedisi dizisi kısa sürede büyük getiren yerli yapımlardan bir tanesi oldu.

İstanbul Ansiklopedisi, farklı kuşak ve kültürlerin çeşitliliğiyle bezeli, Nesrin ve Zehra'nın bir araya gelme hikayesini konu alıyor. Öğrenci olarak İstanbul'a ayak basan Zehra, annesinin uzun süre görüşmediği dostu Nesrin'in evinde yaşamaya başlar. Farklı kültürel dokuları sebebiyle anlaşmazlık yaşayan bu ikili, çözüm yolları aramak zorunda kalır. Ancak sadece bu ikilinin hikayesi değil, aynı zamanda Zehra'nın kimlik arayışı da diziye derinlik katıyor. Bu hikaye, kuşaklar ve kültürler arası köprüler kurmayı, anlaşmazlıkları aşmayı ve kimlik arayışını ele alıyor.

Canan Ergüder ve Helin Kandemir'in başrollerinde yer aldığı dizi ünlüler dünyasında da bir hayli popüler oldu:

İstanbul Ansiklopedisi dizisini izleyip kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Uraz Kaygılaroğlu oldu.

İstanbul Ansiklopedisi dizisini izleyip kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Uraz Kaygılaroğlu oldu.

Ünlü oyuncu, konusuyla ve karakterleriyle büyük alkış alan İstanbul Ansiklopedisi dizisiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada dizi afişini paylaşan Kaygılaroğlu 'Son dönemde gördüğüm en güzel şey', 'ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK' ifadeleriyle diziye övgüde bulundu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımını da buradan görebilirsiniz...

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımını da buradan görebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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