Ünlüler Çok Beğenmişti: Uraz Kaygılaroğlu da İstanbul Ansiklopedisi'ne Övgüde Bulunmadan Geçmedi!
Başrollerini Canan Ergüder ve Helin Kandemir'in paylaştığı İstanbul Ansiklopedisi kısa sürede büyük ses getiren yerli yapımlardan oldu. Netflix'te yayınlanan dizi ünlüler tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Diziyi izleyen Uraz Kaygılaroğlu da İstanbul Ansiklopedisi'ni övmeden geçemedi.
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Netflix'te yayınlanan İstanbul Ansiklopedisi dizisi kısa sürede büyük getiren yerli yapımlardan bir tanesi oldu.
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İstanbul Ansiklopedisi dizisini izleyip kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Uraz Kaygılaroğlu oldu.
Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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