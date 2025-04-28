Ünlüler Çok Beğenmişti: Uraz Kaygılaroğlu da İstanbul Ansiklopedisi'ne Övgüde Bulunmadan Geçmedi!

İstanbul Ansiklopedisi, farklı kuşak ve kültürlerin çeşitliliğiyle bezeli, Nesrin ve Zehra'nın bir araya gelme hikayesini konu alıyor. Öğrenci olarak İstanbul'a ayak basan Zehra, annesinin uzun süre görüşmediği dostu Nesrin'in evinde yaşamaya başlar. Farklı kültürel dokuları sebebiyle anlaşmazlık yaşayan bu ikili, çözüm yolları aramak zorunda kalır. Ancak sadece bu ikilinin hikayesi değil, aynı zamanda Zehra'nın kimlik arayışı da diziye derinlik katıyor. Bu hikaye, kuşaklar ve kültürler arası köprüler kurmayı, anlaşmazlıkları aşmayı ve kimlik arayışını ele alıyor.