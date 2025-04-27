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İstanbul Ansiklopedisi Konusu Nedir? İstanbul Ansiklopedisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

İstanbul Ansiklopedisi Konusu Nedir? İstanbul Ansiklopedisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.04.2025 - 20:49

18 Nisan 2025'te Netflix kütüphanesine eklenen İstanbul Ansiklopedisi kısa sürede büyük beğeni topladı. Hikayesiyle dikkat çeken dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başladı.

'İstanbul Ansiklopedisi konusu nedir, oyuncuları nelerdir?' soruları aratılmaya başladı. 

İşte, tüm detaylar...

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İstanbul Ansiklopedisi Konusu

İstanbul Ansiklopedisi Konusu

Farklı kuşak ve kültürlerden karakterlerin bir araya geldiği İstanbul Ansiklopedisi'nde  Nesrin ile Zehra’nın hikayesi anlatılıyor. Öğrenci olarak İstanbul’a gelen Zehra, annesinin yıllardır görüşmediği yakın arkadaşı Nesrin'in yanında kalmaya başlıyor. Kültürel yapılarındaki farklılıklardan dolayı aralarında çıkan anlaşmazlıkları çözmeye zorlanan ikilinin yanı sıra Zehra'nın kimlik arayışı da diziye damga vuruyor.

İstanbul Ansiklopedisi Oyuncu Kadrosu

İstanbul Ansiklopedisi Oyuncu Kadrosu

Canan Ergüder ve Helin Kandemir'in başrolünü paylaştığı İstanbul Ansiklopedisi'nde Tolga Tekin, Kaan Miraç Sezen, Müjde Ar, Nezaket Erden, Melisa Sözen gibi oyuncular rol alıyor.

İstanbul Ansiklopedisi Bölümler ve Sezonlar

İstanbul Ansiklopedisi Bölümler ve Sezonlar

Netflix'te yayınlanan İstanbul Ansiklopedisi 1 sezondan oluşuyor. 2. sezonunun olup olmayacağı henüz belirsiz olan dizi 8 bölümden oluşuyor.

İstanbul Ansiklopedisi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

İstanbul Ansiklopedisi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

İstanbul Ansiklopedisi'nin yayın platformu Netflix. 18 Nisan 2025'te Netflix kütüphanesine eklenen dizinin tüm bölümlerine oradan ulaşmak mümkün.

İstanbul Ansiklopedisi İzlenme Oranları ve Reytingler

İstanbul Ansiklopedisi İzlenme Oranları ve Reytingler

Dijital platformda yayınlandığı için reytingi ölçülmeyen İstanbul Ansiklopedisi, Box Office Türkiye verilerine göre 14-20 Nisan haftasında dijital platformlarda en çok izlenen yapım olmayı başardı.

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İstanbul Ansiklopedisi Eleştiri ve Ödüller

İstanbul Ansiklopedisi Eleştiri ve Ödüller

Dizi yeni yayınlandığı için henüz herhangi bir ödül almasa da eleştirmenlerden olumlu yorumlar almaya devam ediyor. Helin Kandemir ve Canan Ergüder'in başrollerini paylaştığı dizide oyunculara övgü yağıyor.

İstanbul Ansiklopedisi Son Haberler

İstanbul Ansiklopedisi Son Haberler

Diziyle ilgili yapılan son haberlerde hakkında yapılan övgü dolu yorumlar ve diziye dair bilgiler yer alıyor. Dizinin incelemesini yapan haberler, konusu ve tüm detaylara dair bilgi veriyor.

İstanbul Ansiklopedisi Benzeri Diziler

İstanbul Ansiklopedisi Benzeri Diziler

İstanbul Ansiklopedisi'ne benzer olarak Bir Başkadır, Kimden Kaçıyorduk?, Fatma ve 50 M2 gibi diziler örnek gösterilebilir. İstanbul temalı diziler ve kimlik bulma çabasını anlatan diziler İstanbul Ansiklopedisi'ne benzer özellik gösteriyor denebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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