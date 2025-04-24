onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Muhteşem Yüzyıl Konusu Nedir? Muhteşem Yüzyıl Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Muhteşem Yüzyıl Konusu Nedir? Muhteşem Yüzyıl Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Muhteşem Yüzyıl
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.04.2025 - 19:12

2011 yılında yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl, aradan yıllar geçmesine rağmen hala popülerliğini koruyor. Dizide neredeyse her bir sahne ezberlenmiş durumda olsa bile dizi tekrar tekrar izlenmeye devam ediyor. 2014 yılında final yapan dizinin üstünden 11 yıl geçse de karakterler ve dizi hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Muhteşem Yüzyıl konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muhteşem Yüzyıl Konusu

Muhteşem Yüzyıl Konusu

Muhteşem Yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı I. Süleyman'ın ve Hürrem Sultan'ın hayatı üzerine yoğunlaşıyor. Dizide Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine kurgulanıyor.

Muhteşem Yüzyıl Oyuncu Kadrosu

Muhteşem Yüzyıl Oyuncu Kadrosu

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin başrollerini paylaştığı dizide daha sonra Meryem Uzerli'nin yerini Vahide Perçin aldı. Dizide ayrıca Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Okan Yalabık, Aras Bulut İynemli, Pelin Karahan, Mehmet Günsür, Nebahat Çehre, Tolga Sarıtaş, Engin Öztürk gibi pek çok oyuncu rol aldı.

Muhteşem Yüzyıl Bölümler ve Sezonlar

Muhteşem Yüzyıl Bölümler ve Sezonlar

4 sezondan oluşan dizinin ilk sezonunda 24 bölüm yer alıyor. İkinci sezon 39, üçüncü sezon 40 ve son olarak dördüncü sezon 36 bölümden oluşuyor.

Muhteşem Yüzyıl Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Muhteşem Yüzyıl Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Muhteşem Yüzyıl ilk olarak Show TV'de yayınlanmıştı. Daha sonra Star TV'ye geçen dizi burada final yaptı. Dizinin bölümlerine YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz.

Muhteşem Yüzyıl İzlenme Oranları ve Reytingler

Muhteşem Yüzyıl İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi en yüksek reytingini 19,61 oranla 33. bölümde almıştı. İlk iki sezonunda yalnızca 1 kez 10 reytingin altına düşen dizi, son iki sezonda da genel olarak 10 reytingin üstünde almayı başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muhteşem Yüzyıl Eleştiri ve Ödüller

Muhteşem Yüzyıl Eleştiri ve Ödüller

4 sezon yayınlanan dizi pek çok ödül almayı başardı. 2011 yılında Antalya Televizyon Ödülleri'nde hem En İyi Dram Dizisi hem de En İyi Dönem Dizisi Ödülü alan Muhteşem Yüzyıl, aynı törende ayrıca En İyi Dizi Erkek Oyuncu (Okan Yalabık) ve En İyi Dizi Film Sanat Yönetmeni Adayları Ödülü'nü kazandı. 

Aynı yıl Ayaklı Gazete TV Yıldızları'nda  En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Drama Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Drama Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Dönem Dizisi, En İyi Dizi Müziği ödüllerini kazandı. 

2012 yılında Altın Kelebek Ödülleri En İyi Drama dizisi ve En İyi Kadın Oyuncu Ödülleri'ni kazandı.

Aynı yıl Antalya Televizyon Ödülleri'nde En İyi Dönem Dizisi, Drama Dizisi En İyi Senaryo, Dizi Film En İyi Görüntü Yönetmeni, Dizi Film En İyi Sanat Yönetmeni, Dizi Film En İyi Müzik ve En Sevilen Erkek Dizi Oyuncusu Ödülleri'ne layık görüldü. 

Ahi Evran Üniversitesi'nde Selma Ergeç Yılın En Başarılı Genç Kadın Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.

Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nde En İyi Dönem Dizisi, En İyi Dönem Dizisi Erkek Oyuncusu, En İyi Dönem Dizisi Kadın Oyuncusu, En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncusu ve En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncusu Ödülleri'ni kazandı.

2013 yılında Yılın Yıldızları Ödülleri'nde En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu Ödülü'nü kazanmasının ardından, Kristal Fare Ödülleri'nde En İyi Dizi Kadın Oyuncusu,  En İyi Dizi Erkek Oyuncusu ve En İyi Dizi Ödülleri'ne layık görüldü.

Aynı yıl Antalya Televizyon Ödülleri'nde Yılın En İyi Dram Dizisi,  Dram Dizisi En İyi Kadın Oyuncu, Dram Dizisi En İyi Yönetmen ve Dram Dizisi En İyi Senarist Ödülleri'ne hak kazandı.

2013 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Drama Dizisi Ödülü'nü kazanan Muhteşem Yüzyıl, 2014 yılında ise En İyi Erkek Oyuncu (Drama) Ödülü'nü yine Halit Ergenç'le kazandı.

Muhteşem Yüzyıl Son Haberler

Muhteşem Yüzyıl Son Haberler

Muhteşem Yüzyıl'la ilgili son haberler genellikle dizide rol alan oyuncularla ilgili. Ayrıca kamera arkasından yayınlanan görüntüler de diziyle ilgili yayınlanan son haber olmuş.

Muhteşem Yüzyıl Benzeri Diziler

Muhteşem Yüzyıl Benzeri Diziler

Diriliş: Ertuğrul, Filinta, Kurt Seyit ve Şura, Kuruluş: Osman, Diriliş Ertuğrul, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kudüs Fatihi Salahaddin Eyyubi, Son Yaz dizileri Muhteşem Yüzyıl benzeri dizilere örnek gösterilebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın