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Kardelenler Dizisi Oyuncuları Kimler, Konusu Ne? Kardelenler Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kardelenler Dizisi Oyuncuları Kimler, Konusu Ne? Kardelenler Dizisi Nerede Çekiliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 16:05

Ekranlara gelen yeni diziler büyük bir heyecanla takip ediliyor. atv ekranlarında yeni bir dizi daha seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kardelenler dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile ekranlarda olacak. Kardelen dizisi frgamnaı da seyircide merak uyandırmayı başardı. 

Peki Kardelenler dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kardelenler dizisi ne zaman yayımlanacak?

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Kardelenler Dizisi Konusu Nedir?

Kardelenler Dizisi Konusu Nedir?

Kardelenler, parçalanmış bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya geldiğinde yaşadığı yüzleşmeyi konu ediniyor. Mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin mutluluğu fazla uzun sürmez. Kardeşler bazı yüzleşmeler yaşamaya başlar, aile yemekleri hiç beklemedikleri bir şekilde son bulur.

Kardelenler Dizisi Oyuncuları

Kardelenler Dizisi Oyuncuları

Kardelenler oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor:

  • Ayda Aksel

  • Barış Falay

  • Serhat Kılıç

  • Ahu Yağtu

  • Edip Tepeli

  • Uğur Uzunel

  • Hakan Salınmış

  • Haktan Zavlak

  • Zeynep Atılgan

Kardelenler Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kardelenler Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kardelenler dizisinin senaristliğini Gül Abus Semerci üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci yer alıyor. Parçalanan bir ailenin hikayesini anlatan Kardelenler, İstanbul'un çeşitli noktalarında çekiliyor.

Kardelenler Ne Zaman Başlayacak?

Kardelenler Ne Zaman Başlayacak?

Kardelenler, atv ekranlarında seyirciyle buluşacak. Bugüne kadar fragmanlarıy yayınlanan dizinin yayın tarihi de merak konusu oldu. 

Kardelenler dizisinin ilk bölüm yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizi, çok yakında izleyenlerle buluşacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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