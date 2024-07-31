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Deha Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Deha Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?

Deha Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Deha Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 23:20

Deha dizisi, Türk televizyonunun son dönemdeki dikkat çeken yapımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Çekimleri başlayan dizi yakın zamanda ekranlarda olacak. Peki, Deha dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Deha dizisi ne zaman başlayacak?

İşte dizinin detayları...

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Deha Dizisinin Konusu Nedir?

Deha Dizisinin Konusu Nedir?

Yeni ekran yolculuğuna çıkmaya hazırlanan Deha dizisi, izleyicilere derin ve etkileyici bir hikaye sunuyor. Dizi, matematik dehası olan başrol karakterinin, babasıyla yaşadığı travmatik ilişkilerin etkilerini ve bu etkilerin hayatındaki yansımalarını konu alıyor.

Deha Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Deha Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Dizinin başrolünde başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Diğer başlıca oyuncular arasında Ahsen Eroğlu bulunuyor. Kadrodaki diğer oyuncular ise şöyle:

Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Emel Göksu.

Deha Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Deha Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Dizi, Eylül ayından itibaren Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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