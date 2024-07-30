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Yargı'dan Transfer Var! Aras Bulut İynemli'nin Dizisi Deha'nın Kadrosuna İki Ünlü Oyuncu Daha Dahil Oldu!

Yargı'dan Transfer Var! Aras Bulut İynemli'nin Dizisi Deha'nın Kadrosuna İki Ünlü Oyuncu Daha Dahil Oldu!

Deha Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 23:55

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Deha'nın kadrosuna iki ünlü oyuncu daha dahil oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Deha, sonunda sete çıktı!

Sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Deha, sonunda sete çıktı!

Başrol için Devrim Özkan'la anlaşılan dizide son anda bir değişiklik yapılmış ve Ahsen Eroğlu kadroya alınmıştı.

Başrol için Devrim Özkan'la anlaşılan dizide son anda bir değişiklik yapılmış ve Ahsen Eroğlu kadroya alınmıştı.

Bunun üzerine Devrim Özkan başrolün elinden alınmasının ardından yan rolü kabul etmemiş ve diziden ayrılma kararı almıştı.

Bunun üzerine Devrim Özkan başrolün elinden alınmasının ardından yan rolü kabul etmemiş ve diziden ayrılma kararı almıştı.

Tüm krizlere rağmen sete çıkan Deha ile ilgili Aras Bulut İynemli'den paylaşım gelmişti.

Tüm krizlere rağmen sete çıkan Deha ile ilgili Aras Bulut İynemli'den paylaşım gelmişti.

Detaylar:

Yargı'da Yekta karakterini canlandıran Uğur Polat, Deha dizisine İskender olarak katıldı.

Yargı'da Yekta karakterini canlandıran Uğur Polat, Deha dizisine İskender olarak katıldı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye ayrıca Aysel karakteriyle Seda Akman dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye ayrıca Aysel karakteriyle Seda Akman dahil oldu.

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