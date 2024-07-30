Bir Dönem Sürekli Shiplenen Barış Arduç ve Elçin Sangu'ya Gupse Özay'ın Tepkisi Tekrar Gündem Oldu!

Bir yaz dizisi olarak hayatımıza girmesine rağmen, ödül törenlerine 'En İyi Dizi Çifti' kategorisinin eklenmesini sağlayan Kiralık Aşk, finalinin üstünden 7 yıl geçse bile gündem olmayı başarıyor. Dizinin yayınlandığı dönem sık sık shiplenen Barış Arduç ve Elçin Sangu hala en iyi dizi çiftlerinden biri olarak görülse de o dönem Gupse Özay'ın bu shiplenmeye verdiği tepki yeniden gündeme geldi.