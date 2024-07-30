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Bir Dönem Sürekli Shiplenen Barış Arduç ve Elçin Sangu'ya Gupse Özay'ın Tepkisi Tekrar Gündem Oldu!

Bir Dönem Sürekli Shiplenen Barış Arduç ve Elçin Sangu'ya Gupse Özay'ın Tepkisi Tekrar Gündem Oldu!

Kiralık Aşk Gupse Özay
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 20:12

Bir yaz dizisi olarak hayatımıza girmesine rağmen, ödül törenlerine 'En İyi Dizi Çifti' kategorisinin eklenmesini sağlayan Kiralık Aşk, finalinin üstünden 7 yıl geçse bile gündem olmayı başarıyor. Dizinin yayınlandığı dönem sık sık shiplenen Barış Arduç ve Elçin Sangu hala en iyi dizi çiftlerinden biri olarak görülse de o dönem Gupse Özay'ın bu shiplenmeye verdiği tepki yeniden gündeme geldi.

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2015 yılında yaz dizisi olarak başlayan Kiralık Aşk, kısa sürede büyük ilgi görüp 2 sezon boyunca sürmüştü.

2015 yılında yaz dizisi olarak başlayan Kiralık Aşk, kısa sürede büyük ilgi görüp 2 sezon boyunca sürmüştü.

Elçin Sangu ve Barış Arduç arasındaki uyum o kadar sevilmişti ki ödül törenlerine bu ikiliden sonra "En İyi Dizi Çifti" kategorisi eklenmişti.

Elçin Sangu ve Barış Arduç arasındaki uyum o kadar sevilmişti ki ödül törenlerine bu ikiliden sonra "En İyi Dizi Çifti" kategorisi eklenmişti.

İkilinin sürekli shiplenmesi ve hatta pek çok hayranın birlikte olmalarını istemesi o dönem tatsız görülse de, ortaya çıkan eski bir röportaj Gupse Özay'ın naifliğini bir kez daha ortaya koydu.

İkilinin sürekli shiplenmesi ve hatta pek çok hayranın birlikte olmalarını istemesi o dönem tatsız görülse de, ortaya çıkan eski bir röportaj Gupse Özay'ın naifliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kendisine ısrarla eşi ve Elçin Sangu'nun ne kadar yakıştığından bahsedilmesinin ardından Özay, "Ben de yakıştırıyorum" diyerek kraliçeliğini konuşturmuş!

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