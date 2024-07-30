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Oyuncu Olmaya 8 Yaşında Karar Veren Neslihan Atagül'ün Azim Dolu Hikâyesi

Oyuncu Olmaya 8 Yaşında Karar Veren Neslihan Atagül'ün Azim Dolu Hikâyesi

Neslihan Atagül yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 18:35

Sektöre çocuk oyuncu olarak adım atan Neslihan Atagül şimdilerin en aranan oyuncuları arasında yer alırken, oyunculuğa nasıl adım attığını ilk kez anlattı.

KAYNAK: Anas Bukhash

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=BKbNR...
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Şimdilerin en popüler oyuncularından Neslihan Atagül, efsane dizi Yaprak Dökümü'nde çocuk oyuncu olarak karışımıza çıkmıştı.

Şimdilerin en popüler oyuncularından Neslihan Atagül, efsane dizi Yaprak Dökümü'nde çocuk oyuncu olarak karışımıza çıkmıştı.

Tahsin'in kızı Deniz olarak izlediğimiz Atagül'ün oyunculuk serüveni daha sonrasında yaptığı doğru seçimlerle muazzam bir konuma ulaşırken, konuk olduğu bir YouTube kanalında oyunculuğa nasıl adım attığını anlattı.

Tahsin'in kızı Deniz olarak izlediğimiz Atagül'ün oyunculuk serüveni daha sonrasında yaptığı doğru seçimlerle muazzam bir konuma ulaşırken, konuk olduğu bir YouTube kanalında oyunculuğa nasıl adım attığını anlattı.

Anas Bukhash'ın kanalına konuk olan Atagül oyuncu olmaya 8 yaşındayken babasıyla televizyon izlerken karar verdiğini açıklarken, bu yolda ki azmi izleyenleri hayran bıraktı.

Anas Bukhash'ın kanalına konuk olan Atagül oyuncu olmaya 8 yaşındayken babasıyla televizyon izlerken karar verdiğini açıklarken, bu yolda ki azmi izleyenleri hayran bıraktı.

13 yaşına geldiğinde bilinmeyen numaralardan bir ajans numarası bulan ve kayıttan sonra aylarca aranmayı bekleyen Atagül, sonrasında Yaprak Dökümü'yle beraber setlere tanışıyor.

13 yaşına geldiğinde bilinmeyen numaralardan bir ajans numarası bulan ve kayıttan sonra aylarca aranmayı bekleyen Atagül, sonrasında Yaprak Dökümü'yle beraber setlere tanışıyor.

İşte Neslihan Atagül'ün o açıklaması:

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