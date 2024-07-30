Oyuncu Olmaya 8 Yaşında Karar Veren Neslihan Atagül'ün Azim Dolu Hikâyesi
Oyuncu Olmaya 8 Yaşında Karar Veren Neslihan Atagül'ün Azim Dolu Hikâyesi
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=BKbNR...
Sektöre çocuk oyuncu olarak adım atan Neslihan Atagül şimdilerin en aranan oyuncuları arasında yer alırken, oyunculuğa nasıl adım attığını ilk kez anlattı.
KAYNAK: Anas Bukhash
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerin en popüler oyuncularından Neslihan Atagül, efsane dizi Yaprak Dökümü'nde çocuk oyuncu olarak karışımıza çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tahsin'in kızı Deniz olarak izlediğimiz Atagül'ün oyunculuk serüveni daha sonrasında yaptığı doğru seçimlerle muazzam bir konuma ulaşırken, konuk olduğu bir YouTube kanalında oyunculuğa nasıl adım attığını anlattı.
Anas Bukhash'ın kanalına konuk olan Atagül oyuncu olmaya 8 yaşındayken babasıyla televizyon izlerken karar verdiğini açıklarken, bu yolda ki azmi izleyenleri hayran bıraktı.
13 yaşına geldiğinde bilinmeyen numaralardan bir ajans numarası bulan ve kayıttan sonra aylarca aranmayı bekleyen Atagül, sonrasında Yaprak Dökümü'yle beraber setlere tanışıyor.
İşte Neslihan Atagül'ün o açıklaması:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın