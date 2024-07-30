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Hayat Bilgisi'ndeki "Rıdvan Kanat Lisesi"nin İsminin Nereden Geldiğine Çok Şaşıracaksınız!

Hayat Bilgisi'ndeki "Rıdvan Kanat Lisesi"nin İsminin Nereden Geldiğine Çok Şaşıracaksınız!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 17:54

Efsane dizi Hayat Bilgisi'ndeki meşhur Rıdvan Kanat Lisesi'nin isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Eğer merak ediyorsanız sizler için araştırdık.

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Bir dönemin efsane gençlik dizisi Hayat Bilgisi'ndeki hayali okul "Rıdvan Kanat Lisesi"ni hepiniz hatırlarsınız.

Bir dönemin efsane gençlik dizisi Hayat Bilgisi'ndeki hayali okul "Rıdvan Kanat Lisesi"ni hepiniz hatırlarsınız.

Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Güçverir'in kardeşi Kerem'le beraber geldiği lisede yaşananlar sezonlar süren Hayat Bilgisi'ni yaratırken, "Rıdvan Kanat" isminin tesadüfi bir isim olmadığı ortaya çıktı.

Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Güçverir'in kardeşi Kerem'le beraber geldiği lisede yaşananlar sezonlar süren Hayat Bilgisi'ni yaratırken, "Rıdvan Kanat" isminin tesadüfi bir isim olmadığı ortaya çıktı.

Meğer dizideki hayali okulun ismi oyunculardan birinin ailesine dayanıyormuş hem de başrollerden birine.

Meğer dizideki hayali okulun ismi oyunculardan birinin ailesine dayanıyormuş hem de başrollerden birine.

O isim ise Afet Hoca'yı canlandıran Perran Kutman!

O isim ise Afet Hoca'yı canlandıran Perran Kutman!

Meğer Rıdvan Kanat, Perran Kutman'ın babasının ismiymiş ve dizideki okula bu yüzden Rıdvan Kanat Lisesi ismi verilmiş.

Meğer Rıdvan Kanat, Perran Kutman'ın babasının ismiymiş ve dizideki okula bu yüzden Rıdvan Kanat Lisesi ismi verilmiş.
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