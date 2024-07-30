13 Aydır Gazze'de Görev Yapan Muhabir, TRT Canlı Yayınında Ailesiyle Buluştu
13 Aydır Gazze'de Görev Yapan Muhabir, TRT Canlı Yayınında Ailesiyle Buluştu
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Tam 13 aydır görev için Gazze'de bulunan TRT Arabi muhabiri Sami Barhum'a TRT canlı yayınında büyük bir sürpriz yapıldı.
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Ailesiyle 1 yılı aşkın süredir görüşemeyen Barhum, oğlu Kerim'in doğum gününde canlı yayında görüntülü görüşme yaptı.
Oğlunun 3. yaş gününü kaçırmayan baba Sami Barhum ve ailesi arasında canlı yayında duygulandıran anlar yaşandı.
İşte o anlar:
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