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13 Aydır Gazze'de Görev Yapan Muhabir, TRT Canlı Yayınında Ailesiyle Buluştu

13 Aydır Gazze'de Görev Yapan Muhabir, TRT Canlı Yayınında Ailesiyle Buluştu

Gazze TRT
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 10:44

13 aydır Gazze'de görev yapan TRT Arabi muhabiri Sami Barhum'a büyük bir sürpriz yapıldı. Ailesini uzun süredir göremeyen muhabir TRT canlı yayınında ailesiyle bir araya geldi.

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Tam 13 aydır görev için Gazze'de bulunan TRT Arabi muhabiri Sami Barhum'a TRT canlı yayınında büyük bir sürpriz yapıldı.

Tam 13 aydır görev için Gazze'de bulunan TRT Arabi muhabiri Sami Barhum'a TRT canlı yayınında büyük bir sürpriz yapıldı.

Ailesiyle 1 yılı aşkın süredir görüşemeyen Barhum, oğlu Kerim'in doğum gününde canlı yayında görüntülü görüşme yaptı.

Ailesiyle 1 yılı aşkın süredir görüşemeyen Barhum, oğlu Kerim'in doğum gününde canlı yayında görüntülü görüşme yaptı.

Oğlunun 3. yaş gününü kaçırmayan baba Sami Barhum ve ailesi arasında canlı yayında duygulandıran anlar yaşandı.

Oğlunun 3. yaş gününü kaçırmayan baba Sami Barhum ve ailesi arasında canlı yayında duygulandıran anlar yaşandı.

İşte o anlar:

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