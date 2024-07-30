Hamilelik Planları Bozdu! Neslihan Atagül Dizi Projesinden Geri Çekildi
Hamilelik Planları Bozdu! Neslihan Atagül Dizi Projesinden Geri Çekildi
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Ekranların sevilen yüzlerinden Neslihan Atagül, 'İşgal Günlerinde Aşk' dizisiyle televizyona geri dönüyordu. 3 aylık hamile olduğunu öğrenen Atagül, dizi projesinden ayrılmak durumunda kaldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Henüz bir çocuk oyuncuyken rol aldığı Yaprak Dökümü'yle beraber hayatımıza giren Neslihan Atagül şimdilerin en sevilen ekran yüzlerinden biri.
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Son olarak eşi Kadir Doğulu'yla beraber Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Atagül bu projenin ardından ekranlara ara verirken, 2025 için sürpriz bir gelişme olmuştu.
Ay Yapım'ın NOW için hazırlıklarına başladığı "İşgal Günlerinde Aşk" dizisi için anlaşma yapan Atagül böylece yıllar sonra televizyona dönerken proje son anda hayal oldu.
3 aylık hamile olduğunu açıklayan Neslihan Atagül, bu gelişmeyle beraber projeden ayrılmak durumunda kalırken iddialı dizi için yeni kadın başrol arayışına gidildi.
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