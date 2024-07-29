Şerbo'dan Okulu İçin Ayrıldığını Söyleyen Selin Türkmen Yeni Dizisi Hakkında Konuştu!
Şerbo'dan Okulu İçin Ayrıldığını Söyleyen Selin Türkmen Yeni Dizisi Hakkında Konuştu!
Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, oldukça iddialı bir sezon finalinin ardından 3. sezon için hazırlıklara başladı. Dizinin hem sevilen hem kızılan karakteri Çimen'i canlandıran Selin Türkmen, sezon sonunda okuluna devam edeceğini belirterek diziden ayrılmış; çok kısa bir süre sonra da Kara Dut dizisiyle anlaşmıştı. Güzel oyuncu diziyle ilgili konuştu.
Kaynak: 2. Sayfa Official
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Son iki sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nde, üçüncü sezon öncesi pek çok ayrılık yaşanmıştı.
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Dizinin hem sevilen hem de çok kızılan karakterlerinden biri olan Çimen'i canlandıran Selin Türkmen de diziden ayrılanlardan biriydi.
Diziden ayrılma sebebi olarak okulunu gösteren Türkmen, bu açıklamasından çok kısa bir süre sonra ATV'nin yeni sezon dizisi Kara Dut ile anlaştı.
Yeni dizisiyle ilgili açıklamada bulunan güzel oyuncu, dizi için çok heyecanlı olduğunu ve ağustos başında sete çıkacaklarını açıkladı.
O röportajı buradan izleyebilirsiniz:
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