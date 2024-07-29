Şerbo'dan Okulu İçin Ayrıldığını Söyleyen Selin Türkmen Yeni Dizisi Hakkında Konuştu!

Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, oldukça iddialı bir sezon finalinin ardından 3. sezon için hazırlıklara başladı. Dizinin hem sevilen hem kızılan karakteri Çimen'i canlandıran Selin Türkmen, sezon sonunda okuluna devam edeceğini belirterek diziden ayrılmış; çok kısa bir süre sonra da Kara Dut dizisiyle anlaşmıştı. Güzel oyuncu diziyle ilgili konuştu.

Kaynak: 2. Sayfa Official