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Esra Erol ve Zuhal Topal'a Gelin Adayı Olarak Katılan Hanife Gürdal'ı Görenler Tanıyamadı!

Esra Erol ve Zuhal Topal'a Gelin Adayı Olarak Katılan Hanife Gürdal'ı Görenler Tanıyamadı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 17:08

Bir zamanların popüler olan izdivaç programlarından tanıdığımız Hanife Gürdal, sosyal medyada oldukça aktif bir kullanıcı. Son zamanlarda imajında radikal bir değişiklik yaparak saçlarını boyatan Hanife yeni görüntüsü ile adeta başka biri oldu.

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Hanife Gürdal, bir zamanlar Esra Erol ve Zuhal Topal'ın popüler televizyon programlarında gelin adayı olarak yer aldı ve bu süre zarfında önemli bir tanınırlık kazandı.

Hanife Gürdal, bir zamanlar Esra Erol ve Zuhal Topal'ın popüler televizyon programlarında gelin adayı olarak yer aldı ve bu süre zarfında önemli bir tanınırlık kazandı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Gürdal, yaptığı paylaşımlarla insanlarını dikkatini çekmeyi başardı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Gürdal, yaptığı paylaşımlarla insanlarını dikkatini çekmeyi başardı.

Sosyal medya fenomeni haline gelen gelin adayını takipçileri sıkı sıkıya takip ediyor. Bir dönem Kemal Ayvaz ile evlenen fenomen isim, bir ayrı bir barışık ilişkisi ile de gündem olmuştu.

Sosyal medya fenomeni haline gelen gelin adayını takipçileri sıkı sıkıya takip ediyor. Bir dönem Kemal Ayvaz ile evlenen fenomen isim, bir ayrı bir barışık ilişkisi ile de gündem olmuştu.

Şimdilerde ise onu eski hali ile hatırlayanlar değişimi sonrası tanıyamadı. İmajında büyük bir değişiklik yapan fenomen isim adeta başka biri oldu.

Şimdilerde ise onu eski hali ile hatırlayanlar değişimi sonrası tanıyamadı. İmajında büyük bir değişiklik yapan fenomen isim adeta başka biri oldu.

İşte saç rengini değiştirerek büyük bir değişime imza atan fenomenin fotoğrafları:

İşte saç rengini değiştirerek büyük bir değişime imza atan fenomenin fotoğrafları:
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Siz bu değişimi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu değişimi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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