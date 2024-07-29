Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan’a Beklenen Filmden Teklif Gitti!
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan’a Beklenen Filmden Teklif Gitti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'a arabeskin unutulmaz seslerinden Esengül’ün hayatının çekileceği film için teklif gitti.
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Bergen'in senaristinin yeni filmi "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" için çalışmalar başladı.
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Gerçek adı Esen Agan olan ünlü şarkıcının hayat hikayesini anlatacak olan film için oyuncular aranıyordu.
Esengül’ün öldüğünde yanında olan kız kardeşi Sezen hanımın günümüzdeki hali için Hümeyra düşünülürken, Esengül ün hayatında önemli bir yeri olan Adnan Şenses’i oynayacak birine ihtiyaç vardı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre o isim Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan oldu.
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