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Oyunculuğu Eleştirilmişti! Yalan Dizisinin Kerim'i Atakan Hoşgören Neler Söyledi?

Oyunculuğu Eleştirilmişti! Yalan Dizisinin Kerim'i Atakan Hoşgören Neler Söyledi?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 16:15

Geçtiğimiz hafta Yalan dizisindeki performansı nedeniyle eleştiri toplayan oyuncu Atakan Hoşgören Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi. Oyunculuğu ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
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Kanal D’nin sevilen dizisi “Yalan”da Kerim karakterine hayat veren Atakan Hoşgören, geçtiğimiz hafta eleştiri almıştı..

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yalan”da Kerim karakterine hayat veren Atakan Hoşgören, geçtiğimiz hafta eleştiri almıştı..

Dizide en son Duru ile Kerim'in sahnesinde Atakan Hoşgören'in oyunculuğu dalga konusu olmuştu. İzleyenler yorumlarda oyuncuyu eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Dizide en son Duru ile Kerim'in sahnesinde Atakan Hoşgören'in oyunculuğu dalga konusu olmuştu. İzleyenler yorumlarda oyuncuyu eleştiri yağmuruna tutmuştu.

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Hoşgören, Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi. Oyunculuğu ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Hoşgören, Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi. Oyunculuğu ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Oyuncu koçumla eğitimlerime devam edip birçok şey öğrenmeye çalışıyorum, diyen oyuncu daha yolun başın olduğunu belirtmiş oldu.

Oyuncu koçumla eğitimlerime devam edip birçok şey öğrenmeye çalışıyorum, diyen oyuncu daha yolun başın olduğunu belirtmiş oldu.

En büyük tutkusunun oyunculuk olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Ona getirebileceği yenilikleri düşünüyorum" diye de ekledi.

En büyük tutkusunun oyunculuk olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Ona getirebileceği yenilikleri düşünüyorum" diye de ekledi.
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Kerim’i canlandırmak oldukça keyifli, diyen Hoşgören dizi ile ilgili büyük sürprizler olacağını da ekledi.

Kerim’i canlandırmak oldukça keyifli, diyen Hoşgören dizi ile ilgili büyük sürprizler olacağını da ekledi.

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Bozkurt

Tiyatro ve Konservatuar okuyan boşuna okuyor. Tipe ve etkileşime göre oyuncu seçimi yapılıyor zaten. Oyunculukla hiç alakaları olmadığı söz konusu edilmemesi... Devamını Gör

azattiq

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