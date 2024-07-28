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Hikayesiyle Hepimizi Yüreklendiren MasterChef Ayşe Babasıyla Birlikte Poz Verdi!

Hikayesiyle Hepimizi Yüreklendiren MasterChef Ayşe Babasıyla Birlikte Poz Verdi!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 16:55

Yayladan MasterChef'e yolculuğu ile hepimizi yüreklendiren Ayşe Ekiz'in babasıyla birlikte çekindiği fotoğrafı gündem oldu.

Kaynak: https://www.gazete3.com.tr/masterchef...
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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinin Çukurcak köyünden MasterChef’e katılan Ayşe geçtiğimiz günlerde ana kadroya girmeye de hak kazanmıştı.

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinin Çukurcak köyünden MasterChef’e katılan Ayşe geçtiğimiz günlerde ana kadroya girmeye de hak kazanmıştı.

Yaylada kerpiç bir evde büyüyen Ayşe küçüklükten bu yana devam eden yemek yapma tutkusunu ilerletmişti.

Yaylada kerpiç bir evde büyüyen Ayşe küçüklükten bu yana devam eden yemek yapma tutkusunu ilerletmişti.

Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını açıklayan Ayşe, hikayesi ile hepimizi yüreklendirmeyi başarmıştı. En büyük hayali olan yemek için mücadele ederken başarıya adım adım yaklaşıyor.

Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını açıklayan Ayşe, hikayesi ile hepimizi yüreklendirmeyi başarmıştı. En büyük hayali olan yemek için mücadele ederken başarıya adım adım yaklaşıyor.

Medyanın da ilgisini çeken Ayşe'yi ve ailesini Kanal 3 ağırladı. Kanalı ziyarete giden Ayşe ile babasının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Medyanın da ilgisini çeken Ayşe'yi ve ailesini Kanal 3 ağırladı. Kanalı ziyarete giden Ayşe ile babasının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

İşte o fotoğraf:

İşte o fotoğraf:

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