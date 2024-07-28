Hikayesiyle Hepimizi Yüreklendiren MasterChef Ayşe Babasıyla Birlikte Poz Verdi!
Hikayesiyle Hepimizi Yüreklendiren MasterChef Ayşe Babasıyla Birlikte Poz Verdi!
Kaynak: https://www.gazete3.com.tr/masterchef...
Yayladan MasterChef'e yolculuğu ile hepimizi yüreklendiren Ayşe Ekiz'in babasıyla birlikte çekindiği fotoğrafı gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinin Çukurcak köyünden MasterChef’e katılan Ayşe geçtiğimiz günlerde ana kadroya girmeye de hak kazanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaylada kerpiç bir evde büyüyen Ayşe küçüklükten bu yana devam eden yemek yapma tutkusunu ilerletmişti.
Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını açıklayan Ayşe, hikayesi ile hepimizi yüreklendirmeyi başarmıştı. En büyük hayali olan yemek için mücadele ederken başarıya adım adım yaklaşıyor.
Medyanın da ilgisini çeken Ayşe'yi ve ailesini Kanal 3 ağırladı. Kanalı ziyarete giden Ayşe ile babasının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
İşte o fotoğraf:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın