MasterChef Yarışmacısı Ayşe Ekiz'in Yaşadığı Evi Görünce Çok Şaşıracaksınız!

MasterChef 2024 kadrosuna katılan dokuzuncu isim olmayı başaran Ayşe Ekiz, katıldığı ilk günden itibaren izleyicinin sevgisini kazanmayı başardı. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen genç yarışmacının hayallerine ulaşmak için kendi kendine çabalayıp buralara kadar gelmesi büyük takdir toplamıştı. Hayatı merak konusu olan Ayşe'nin yayla evi ortaya çıktı!