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MasterChef Yarışmacısı Ayşe Ekiz'in Yaşadığı Evi Görünce Çok Şaşıracaksınız!

MasterChef Yarışmacısı Ayşe Ekiz'in Yaşadığı Evi Görünce Çok Şaşıracaksınız!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 18:27

MasterChef 2024 kadrosuna katılan dokuzuncu isim olmayı başaran Ayşe Ekiz, katıldığı ilk günden itibaren izleyicinin sevgisini kazanmayı başardı. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen genç yarışmacının hayallerine ulaşmak için kendi kendine çabalayıp buralara kadar gelmesi büyük takdir toplamıştı. Hayatı merak konusu olan Ayşe'nin yayla evi ortaya çıktı!

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Sezonun merakla ve heyecanla beklediğimiz dönemi sonunda geldi. MasterChef Türkiye artık resmen başladı!

Sezonun merakla ve heyecanla beklediğimiz dönemi sonunda geldi. MasterChef Türkiye artık resmen başladı!

Yarışmacıların netleşmeye devam ettiği bu süreçte ana kadroya katılmaya hak kazanan isimlerden biri de Ayşe Ekiz oldu.

Yarışmacıların netleşmeye devam ettiği bu süreçte ana kadroya katılmaya hak kazanan isimlerden biri de Ayşe Ekiz oldu.

Programa katıldığı ilk bölümden itibaren büyük hayranlık uyandıran, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve program için kendi kendine hazırlanan Ayşe'nin ana kadroya katılmasına herkes çok sevinmişti.

Programa katıldığı ilk bölümden itibaren büyük hayranlık uyandıran, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve program için kendi kendine hazırlanan Ayşe'nin ana kadroya katılmasına herkes çok sevinmişti.

Detaylar 👇

Tabii bu gelişmenin ardından Ayşe'nin hayatı da merak konusu oldu.

Tabii bu gelişmenin ardından Ayşe'nin hayatı da merak konusu oldu.

Detaylar için 👇

Başvuru videosunda hayvanlarıyla çekim yapan Ayşe'nin onlar için gittiği yayla evi ortaya çıktı.

Başvuru videosunda hayvanlarıyla çekim yapan Ayşe'nin onlar için gittiği yayla evi ortaya çıktı.
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Ayşe'nin yaz mevsimlerini bu evde geçirdiği iddia edildi.

Ayşe'nin yaz mevsimlerini bu evde geçirdiği iddia edildi.

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