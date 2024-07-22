Muhteşem Yüzyıl'da "Atmaca"yı Oynayan Sarp Akkaya 'nın Rolden Çıkış Hızı Herkesi Şok Etti!
Muhteşem Yüzyıl'da "Atmaca"yı Oynayan Sarp Akkaya 'nın Rolden Çıkış Hızı Herkesi Şok Etti!
Muhteşem Yüzyıl'da 'Atmaca' karakteriyle Sarp Akkaya'yı izlemiştik. O dönemden dizinin kamera arkası görüntülerinde ünlü oyuncunun rolden çıkma hızı sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini canlandıran Sarp Akkaya oyunculuğu ile hepimizi büyülemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akkaya'nın dizide oynadığı dönemden kamera arkası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Hüzünlü bir sahnede başarılı oyucunun duygu geçişine hayran kaldık. Sahne biter bitmez eski halini alan oyucunun o görüntüleri çok konuşuldu.
İşte o anlar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
lan her ay bunu niye paylaşıyorsunuz amk
Ömür boyu bağıracak değil ya adam. Bir de çocuk etkilenmesin diye çabuk bitirmiştir.