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Muhteşem Yüzyıl'da "Atmaca"yı Oynayan Sarp Akkaya 'nın Rolden Çıkış Hızı Herkesi Şok Etti!

Muhteşem Yüzyıl'da "Atmaca"yı Oynayan Sarp Akkaya 'nın Rolden Çıkış Hızı Herkesi Şok Etti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 17:02

Muhteşem Yüzyıl'da 'Atmaca' karakteriyle Sarp Akkaya'yı izlemiştik. O dönemden dizinin kamera arkası görüntülerinde ünlü oyuncunun rolden çıkma hızı sosyal medyada gündem oldu.

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Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini canlandıran Sarp Akkaya oyunculuğu ile hepimizi büyülemişti.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini canlandıran Sarp Akkaya oyunculuğu ile hepimizi büyülemişti.

Akkaya'nın dizide oynadığı dönemden kamera arkası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Akkaya'nın dizide oynadığı dönemden kamera arkası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Hüzünlü bir sahnede başarılı oyucunun duygu geçişine hayran kaldık. Sahne biter bitmez eski halini alan oyucunun o görüntüleri çok konuşuldu.

Hüzünlü bir sahnede başarılı oyucunun duygu geçişine hayran kaldık. Sahne biter bitmez eski halini alan oyucunun o görüntüleri çok konuşuldu.

İşte o anlar...

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okisi

lan her ay bunu niye paylaşıyorsunuz amk

Bozkurt

Ömür boyu bağıracak değil ya adam. Bir de çocuk etkilenmesin diye çabuk bitirmiştir.