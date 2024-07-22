Serenay'ı Tanıyamadık! Kimler Geldi Kimler Geçti Setinde En Berbat Fotoğraf Akımı Başladı!
Serenay'ı Tanıyamadık! Kimler Geldi Kimler Geçti Setinde En Berbat Fotoğraf Akımı Başladı!
Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi ikinci sezon için çekimlere başladı. Sette 'En berbat fotoğraf akımı' başlatan Sarıkaya ve rol arkadaşlarını görünce tanıyamadık.
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Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi ikinci sezon ve hatta üçüncü sezon onayını aldı.
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Herkes ortalığı kasıp kavuran dizinin yeni sezonunda neler olacağını beklerken setten fotoğraflar geldi.
Sette Sarıkaya "En berbat fotoğraf akımı" başlattı. Önce kendisi pek de göze güzel görünmeyen bir filtre ile selfie yaptı.
Sonra rol arkadaşları sırasıyla akıma dahil oldu. Boran Kuzum'un şekli şemali kaydı, Metin Akdülger'i gören korktu😂
İşte o pozlar:
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