Görüş Bildir
Haberler
TV
Metin Akdülger'in Olaylı Ayrılığının Ardından Sandık Kokusu'na Yeni Yakışıklı Başrol!

Metin Akdülger'in Olaylı Ayrılığının Ardından Sandık Kokusu'na Yeni Yakışıklı Başrol!

Sandık Kokusu
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 13:32

Ekranlarda yeni sezonu ile fırtınalar estirecek Sandık Kokusu'nun Atilla'sı gitti, yerine yeni yakışıklı bir başrol oyuncusu geldi. Peki, dizinin başrolü kim oldu? Birsen Altuntaş açıkladı...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Show TV’nin ikinci sezonu merakla beklenen dizisi Sandık Kokusu’ndan Metin Akdülger'in hayat verdiği Atilla karakteri ayrılmıştı.

Show TV’nin ikinci sezonu merakla beklenen dizisi Sandık Kokusu’ndan Metin Akdülger'in hayat verdiği Atilla karakteri ayrılmıştı.

Yakışıklı oyuncunun gidişine herkes çok üzülmüş yanı sıra dedikodular da peşi sıra gelmişti.

Yakışıklı oyuncunun gidişine herkes çok üzülmüş yanı sıra dedikodular da peşi sıra gelmişti.

Uğur Yücel'le aralarındaki gerginlik nedeniyle diziden ayrıldığı konuşulan Akdülger'in dizideki yeri doldu.

Uğur Yücel'le aralarındaki gerginlik nedeniyle diziden ayrıldığı konuşulan Akdülger'in dizideki yeri doldu.

Yeni sezonda Sandık Kokusu'nun yeni bölümlerinde Karsu'nun partneri Engin Öztürk oldu.

Yeni sezonda Sandık Kokusu'nun yeni bölümlerinde Karsu'nun partneri Engin Öztürk oldu.

Özge Özpirinçci’yle daha önce “Biz Böyleyiz” filminde rol alan başarılı oyuncu, sezon finalinde "Kim bu Bora?" diye sorduğumuz o gizemli adam olacak.

Özge Özpirinçci’yle daha önce “Biz Böyleyiz” filminde rol alan başarılı oyuncu, sezon finalinde "Kim bu Bora?" diye sorduğumuz o gizemli adam olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hoşgeldin Bora! Belli ki yeni sezon efsane geçecek.

Hoşgeldin Bora! Belli ki yeni sezon efsane geçecek.

Siz ikilinin uyumu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ikilinin uyumu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
7
5
4
3
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın