Metin Akdülger'in Olaylı Ayrılığının Ardından Sandık Kokusu'na Yeni Yakışıklı Başrol!
Metin Akdülger'in Olaylı Ayrılığının Ardından Sandık Kokusu'na Yeni Yakışıklı Başrol!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Ekranlarda yeni sezonu ile fırtınalar estirecek Sandık Kokusu'nun Atilla'sı gitti, yerine yeni yakışıklı bir başrol oyuncusu geldi. Peki, dizinin başrolü kim oldu? Birsen Altuntaş açıkladı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV’nin ikinci sezonu merakla beklenen dizisi Sandık Kokusu’ndan Metin Akdülger'in hayat verdiği Atilla karakteri ayrılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yakışıklı oyuncunun gidişine herkes çok üzülmüş yanı sıra dedikodular da peşi sıra gelmişti.
Uğur Yücel'le aralarındaki gerginlik nedeniyle diziden ayrıldığı konuşulan Akdülger'in dizideki yeri doldu.
Yeni sezonda Sandık Kokusu'nun yeni bölümlerinde Karsu'nun partneri Engin Öztürk oldu.
Özge Özpirinçci’yle daha önce “Biz Böyleyiz” filminde rol alan başarılı oyuncu, sezon finalinde "Kim bu Bora?" diye sorduğumuz o gizemli adam olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hoşgeldin Bora! Belli ki yeni sezon efsane geçecek.
Siz ikilinin uyumu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın