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MasterChef Yeni Sezonunda İlk Kez Çift Tadım Hatası Yapıldı!

MasterChef Yeni Sezonunda İlk Kez Çift Tadım Hatası Yapıldı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 10:40

MasterChef'in geçtiğimiz akşamki yarışında sezonun ilk çift tadım hatası yapıldı. Ayşe'nin o anları sosyal medyada paylaşıldı.

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MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya rekabete devam ediyor. Geçtiğimiz akşam da yarış gerçekleşti.

MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya rekabete devam ediyor. Geçtiğimiz akşam da yarış gerçekleşti.

İçlerinden yalnızca bir kişi gecenin kazananı oluyor ve merdivenlerden yukarı çıkıyor. Dün akşamki yarışta heyecan ile stres birbirine karıştı.

İçlerinden yalnızca bir kişi gecenin kazananı oluyor ve merdivenlerden yukarı çıkıyor. Dün akşamki yarışta heyecan ile stres birbirine karıştı.

Son dakikalarda yarışmacı Ayşe yemeğinin tadına bakmak istedi ki sezonun ilk hatasını yapmış oldu.

Son dakikalarda yarışmacı Ayşe yemeğinin tadına bakmak istedi ki sezonun ilk hatasını yapmış oldu.

Kaşığı iki kez tencereye daldıran Ayşe'nin o anları MasterChef hesabından paylaşıldı. Yarışmacının dürüstçe yaptığını söylemesi de dikkat çekti.

Kaşığı iki kez tencereye daldıran Ayşe'nin o anları MasterChef hesabından paylaşıldı. Yarışmacının dürüstçe yaptığını söylemesi de dikkat çekti.

İşte sezonun ilk çift tadımını yapan yarışmacının o anları...

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