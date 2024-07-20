Görüş Bildir
Haberler
TV
Kaldı Geriye 2! MasterChef Türkiye'nin 8. Yarışmacısı da Belli Oldu

Kaldı Geriye 2! MasterChef Türkiye'nin 8. Yarışmacısı da Belli Oldu

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 00:28 Son Güncelleme: 21.07.2024 - 00:41

MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı sonuna doğru yaklaşıyor. 10 yarışmacıdan 8. yarışmacıyı şefler bugün seçti. MasterChef 8. yarışmacı kim oldu? Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye yarışmasında 10 kişiden oluşacak olan ana kadro için rekabet kıyasıya devam ediyor. Daha önceki programlarda sırasıyla Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar ve Serhat ana kadroya girmişti.

MasterChef Türkiye yarışmasında 10 kişiden oluşacak olan ana kadro için rekabet kıyasıya devam ediyor. Daha önceki programlarda sırasıyla Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar ve Serhat ana kadroya girmişti.

Bu akşamki programda kadro heyecanı yine üst seviyeye çıktı. Somer, Danilo ve Mehmet Şef, yarışmacılardan churros tatlısı yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran isimler Şirin, Akın, Alper, Enes, Ayşe ve Umut oldu.

Bu akşamki programda kadro heyecanı yine üst seviyeye çıktı. Somer, Danilo ve Mehmet Şef, yarışmacılardan churros tatlısı yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran isimler Şirin, Akın, Alper, Enes, Ayşe ve Umut oldu.

Tabii yarışma boyunca gergin anlar da yaşanmadı değil. Şefler churros tabaklarını tatmaya başlayacakken yarışmacı Beril hastalandı ve sağlık ekipleri tarafından mutfaktan çıkarıldı. Enes ise tabağı bittikten sonra ürün koyduğu için değerlendirmeye alınmadı.

Tabii yarışma boyunca gergin anlar da yaşanmadı değil. Şefler churros tabaklarını tatmaya başlayacakken yarışmacı Beril hastalandı ve sağlık ekipleri tarafından mutfaktan çıkarıldı. Enes ise tabağı bittikten sonra ürün koyduğu için değerlendirmeye alınmadı.

Churros tatlısının ardından 6 yarışmacı yaratıcılık oyununda tüm hünerlerini göstermek için çabaladı. Şeflerin verdiği 'taze barbunya' ile ürünler çıkardı.

Churros tatlısının ardından 6 yarışmacı yaratıcılık oyununda tüm hünerlerini göstermek için çabaladı. Şeflerin verdiği 'taze barbunya' ile ürünler çıkardı.

Tabakları başarılı bulunan Ayşe, Alper, Şirin son üçe kaldı. Ana kadroya giren 8. isim ise Alper oldu. Alper çıkardığı tabakla şeflerden övgü dolu yorumlar aldı. Tabağındaki performansıyla şefleri oldukça şaşırttı.

Tabakları başarılı bulunan Ayşe, Alper, Şirin son üçe kaldı. Ana kadroya giren 8. isim ise Alper oldu. Alper çıkardığı tabakla şeflerden övgü dolu yorumlar aldı. Tabağındaki performansıyla şefleri oldukça şaşırttı.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın