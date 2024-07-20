Kaldı Geriye 2! MasterChef Türkiye'nin 8. Yarışmacısı da Belli Oldu
Kaldı Geriye 2! MasterChef Türkiye'nin 8. Yarışmacısı da Belli Oldu
MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı sonuna doğru yaklaşıyor. 10 yarışmacıdan 8. yarışmacıyı şefler bugün seçti. MasterChef 8. yarışmacı kim oldu? Detaylar içerikte!
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MasterChef Türkiye yarışmasında 10 kişiden oluşacak olan ana kadro için rekabet kıyasıya devam ediyor. Daha önceki programlarda sırasıyla Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar ve Serhat ana kadroya girmişti.
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Bu akşamki programda kadro heyecanı yine üst seviyeye çıktı. Somer, Danilo ve Mehmet Şef, yarışmacılardan churros tatlısı yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran isimler Şirin, Akın, Alper, Enes, Ayşe ve Umut oldu.
Tabii yarışma boyunca gergin anlar da yaşanmadı değil. Şefler churros tabaklarını tatmaya başlayacakken yarışmacı Beril hastalandı ve sağlık ekipleri tarafından mutfaktan çıkarıldı. Enes ise tabağı bittikten sonra ürün koyduğu için değerlendirmeye alınmadı.
Churros tatlısının ardından 6 yarışmacı yaratıcılık oyununda tüm hünerlerini göstermek için çabaladı. Şeflerin verdiği 'taze barbunya' ile ürünler çıkardı.
Tabakları başarılı bulunan Ayşe, Alper, Şirin son üçe kaldı. Ana kadroya giren 8. isim ise Alper oldu. Alper çıkardığı tabakla şeflerden övgü dolu yorumlar aldı. Tabağındaki performansıyla şefleri oldukça şaşırttı.
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