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MasterChef Türkiye'de Bugüne Kadar Atılan Tüm Kaşıkları Derledik!

MasterChef Türkiye'de Bugüne Kadar Atılan Tüm Kaşıkları Derledik!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 13:42

Şu an 7. sezonuyla ekranlarda olan MasterChef Türkiye'yi izleyenler bilirler ki yarışmadaki en önemli anlardan biri jürinin kaşık atmasıdır. Peki MasterChef'te bugüne kadar kaç tane kaşık atıldı biliyor musunuz?

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Ekranların en sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 7. sezonuyla sezona enfes bir giriş yaptı.

Ekranların en sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 7. sezonuyla sezona enfes bir giriş yaptı.

MasterChef izleyenler bilir ki yarışmadaki en önemli anlardan biri jürinin yarışmacıya kaşık attığı kısımdır.

MasterChef izleyenler bilir ki yarışmadaki en önemli anlardan biri jürinin yarışmacıya kaşık attığı kısımdır.

Yarışmacının yemeğinin kusursuz sayıldığı zaman atılan kaşıklar MasterChef'te muazzam bir kademe oluştururken, MasterChef'te bugüne kadar atılan tüm kaşıklar derledik.

Yarışmacının yemeğinin kusursuz sayıldığı zaman atılan kaşıklar MasterChef'te muazzam bir kademe oluştururken, MasterChef'te bugüne kadar atılan tüm kaşıklar derledik.

Emir Elidemir - 1 normal kaşık

Emir Elidemir - 1 normal kaşık

Cemre Uyanık - 1 normal kaşık

Cemre Uyanık - 1 normal kaşık
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Burcu Önal - 1 normal kaşık

Burcu Önal - 1 normal kaşık

Sergen Özen - 1 normal kaşık

Sergen Özen - 1 normal kaşık

Eren Kaşıkçı - 1 normal kaşık

Eren Kaşıkçı - 1 normal kaşık

Dilara Başaran - 1 altın kaşık

Dilara Başaran - 1 altın kaşık

Metin Yavuz - 2 normal kaşık

Metin Yavuz - 2 normal kaşık
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Barbaros Yoloğlu - 1 altın 1 normal kaşık

Barbaros Yoloğlu - 1 altın 1 normal kaşık

Tahsin Küçük - 1 altın 1 normal kaşık

Tahsin Küçük - 1 altın 1 normal kaşık

Hasan Biltekin - 2 altın 2 normal kaşık

Hasan Biltekin - 2 altın 2 normal kaşık

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