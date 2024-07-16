MasterChef Türkiye'de Bugüne Kadar Atılan Tüm Kaşıkları Derledik!
MasterChef Türkiye'de Bugüne Kadar Atılan Tüm Kaşıkları Derledik!
Şu an 7. sezonuyla ekranlarda olan MasterChef Türkiye'yi izleyenler bilirler ki yarışmadaki en önemli anlardan biri jürinin kaşık atmasıdır. Peki MasterChef'te bugüne kadar kaç tane kaşık atıldı biliyor musunuz?
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Ekranların en sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 7. sezonuyla sezona enfes bir giriş yaptı.
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MasterChef izleyenler bilir ki yarışmadaki en önemli anlardan biri jürinin yarışmacıya kaşık attığı kısımdır.
Yarışmacının yemeğinin kusursuz sayıldığı zaman atılan kaşıklar MasterChef'te muazzam bir kademe oluştururken, MasterChef'te bugüne kadar atılan tüm kaşıklar derledik.
Emir Elidemir - 1 normal kaşık
Cemre Uyanık - 1 normal kaşık
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Burcu Önal - 1 normal kaşık
Sergen Özen - 1 normal kaşık
Eren Kaşıkçı - 1 normal kaşık
Dilara Başaran - 1 altın kaşık
Metin Yavuz - 2 normal kaşık
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Barbaros Yoloğlu - 1 altın 1 normal kaşık
Tahsin Küçük - 1 altın 1 normal kaşık
Hasan Biltekin - 2 altın 2 normal kaşık
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