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Kadro Oluşuyor: MasterChef Türkiye'de Dördüncü Yarışmacı Kim Oldu?

Kadro Oluşuyor: MasterChef Türkiye'de Dördüncü Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 09:05

Ekranların en sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de ana kadro yavaş yavaş oluşurken, son bölümde 4. yarışmacı belli oldu.

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7. sezonuyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de ana kadro yavaş yavaş oluşmaya başladı.

7. sezonuyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de ana kadro yavaş yavaş oluşmaya başladı.

İlk yarışmacının Zeynep, ikinci yarışmacının Hakan olduğu MasterChef'te geçtiğimiz günlerde üçüncü yarışmacı da belirlenmişti.

İlk yarışmacının Zeynep, ikinci yarışmacının Hakan olduğu MasterChef'te geçtiğimiz günlerde üçüncü yarışmacı da belirlenmişti.

Kıyasıyla mücadelenin ardından üçüncü yarışmacı Onur olurken, son bölümde dördüncü yarışmacı için harekete geçildi.

Kıyasıyla mücadelenin ardından üçüncü yarışmacı Onur olurken, son bölümde dördüncü yarışmacı için harekete geçildi.

Deniz ve Ümmühan arasındaki çekişmeli mücadele sosyal medyayı bile ayağa kaldırırken, en iyi böreği yapan dördüncü yarışmacı oldu.

Deniz ve Ümmühan arasındaki çekişmeli mücadele sosyal medyayı bile ayağa kaldırırken, en iyi böreği yapan dördüncü yarışmacı oldu.

Jürinin seçimiyle MasterChef 2024'ün kadrosuna katılan dördüncü isim Ümmühan oldu.

Jürinin seçimiyle MasterChef 2024'ün kadrosuna katılan dördüncü isim Ümmühan oldu.
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İşte o anlar:

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