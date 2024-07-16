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Anne Olan Gonca Vuslateri Bomba Bir Diziyle Geri Dönüyor!

Anne Olan Gonca Vuslateri Bomba Bir Diziyle Geri Dönüyor!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 08:41

Anne olduktan sonra bir süre setlere ara veren Gonca Vuslateri bu ayrılığa daha fazla dayanamadı. Yetenekli oyuncu yeni sezonun en iddialı işlerinden biriyle el sıkıştı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/1...
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Rol aldığı "Zaferin Rengi" filminin setinde hamile olduğunu öğrenen Gonca Vuslateri, setlere bir süre annelik molası vermişti.

Rol aldığı "Zaferin Rengi" filminin setinde hamile olduğunu öğrenen Gonca Vuslateri, setlere bir süre annelik molası vermişti.

26 Nisan günü kızı Asya'yı dünyaya getiren Vuslateri setlerden daha fazla uzak kalamazken, NOW'ın yeni sezon için en iddialı dizilerinden biri olan "Hayat Hırsızı"yla el sıkıştı.

26 Nisan günü kızı Asya'yı dünyaya getiren Vuslateri setlerden daha fazla uzak kalamazken, NOW'ın yeni sezon için en iddialı dizilerinden biri olan "Hayat Hırsızı"yla el sıkıştı.

Yönetmenliğini Hilal Saral'ın yapacağı Hayat Hırsızı'nda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi isimlerle başrolü paylaşacak olan Vuslateri, setlere geri dönüşü için tam 16 kilo vermiş.

Yönetmenliğini Hilal Saral'ın yapacağı Hayat Hırsızı'nda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi isimlerle başrolü paylaşacak olan Vuslateri, setlere geri dönüşü için tam 16 kilo vermiş.

Gonca Vuslateri, 20 Temmuz günü sete çıkacak olan Hayat Hırsızı'nda Nur isimli bir üvey anneye hayat verecek.

Gonca Vuslateri, 20 Temmuz günü sete çıkacak olan Hayat Hırsızı'nda Nur isimli bir üvey anneye hayat verecek.

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