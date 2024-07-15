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Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, Rolüne Nasıl Hazırlandığını Anlattı

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan, Rolüne Nasıl Hazırlandığını Anlattı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 21:50

Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez karakteriyle izlediğimiz usta oyuncu Aliye Uzunatağan, rolüne nasıl hazırlandığını Emin ve Fatih YouTube kanalına anlattı.

KAYNAK: Emin ve Fatih/ YouTube

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'i canlandıran usta oyuncu Aliye Uzunatağan, Emin ve Fatih YouTube kanalına konuştu.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez'i canlandıran usta oyuncu Aliye Uzunatağan, Emin ve Fatih YouTube kanalına konuştu.

Muhafazakar ve seküler iki ailenin dünür olmasıyla yaşadıklarını anlatan Kızılcık Şerbeti'nde iki taraftan da bir parça barındıran Sönmez anneanneyi canlandıran Uzunatağan, rolüne nasıl çalıştığını anlattı.

Muhafazakar ve seküler iki ailenin dünür olmasıyla yaşadıklarını anlatan Kızılcık Şerbeti'nde iki taraftan da bir parça barındıran Sönmez anneanneyi canlandıran Uzunatağan, rolüne nasıl çalıştığını anlattı.

Sönmez karakteri için uzunca bir süre muhafazakar ve seküler aileleri araştırdığını ve 1 küçük defter notlar aldığını itiraf eden Uzunatağan, rolüne tam anlamıyla akademik olarak çalıştığının altını çizdi.

Sönmez karakteri için uzunca bir süre muhafazakar ve seküler aileleri araştırdığını ve 1 küçük defter notlar aldığını itiraf eden Uzunatağan, rolüne tam anlamıyla akademik olarak çalıştığının altını çizdi.

İşte Aliye Uzunatağan'ın o röportajı:

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