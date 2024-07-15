Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan Rol Arkadaşı Barış Kılıç'a Gönderme!
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan Rol Arkadaşı Barış Kılıç'a Gönderme!
Yasak Elma'nın unutulmaz çifti Ender ve Kaya'yı canlandıran Şevval Sam ve Barış Kılıç yıllar sonra bir araya geldi. Sam, rol arkadaşı Kılıç'ı görünce esprili bir gönderme yaptı.
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Türk televizyon tarihinde iz bırakan Yasak Elma dizisi, hala izleyicilerin hafızalarında taze bir yerde dururken geçtiğimiz günlerde sürpriz bir fotoğraf önümüze düşmüştü.
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Dizinin sevilen çiftlerinden biri olan Ender ve Kaya, yakın zamanda beklenmedik bir buluşma gerçekleştirmişti.
O buluşmanın detayları yeni ortaya çıktı. Sam, Yasak Elma'daki rol arkadaşı Kılıç'ı görünce meğer tatlı bir gönderme yapmış.
Sam'ın Urla'daki plak tanıtımında karşılaşan ikiliden Sam, Kılıç'ı görünce "Eski kocam da geldi" diyerek diziye gönderme yaptı.
Detayları Gazeteci Müge Dağıstanlı böyle paylaştı...
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