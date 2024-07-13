Yasak Elma'nın Ender ve Kaya'sı Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
Yasak Elma'nın Ender ve Kaya'sı Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
Türk televizyonlarının en sevilen dizilerinden Yasak Elma'nın unutulmaz çifti Ender ve Kaya'yı canlandıran Şevval Sam ve Barış Kılıç yıllar sonra bir araya geldi.
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Bir döneme damga vuran dizi Yasak Elma hala aklımızın bir köşesinde yer edinirken, entrika dozunun asla sona ermediği dizideki çiftlerden biri sürpriz bir buluşma yaşadı.
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Şevval Sam ve Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ender ve Kaya karakterlerinin aşkı dizideki en sevilen aşk olurken, ikiliden büyük sürpriz geldi.
Ender ve Kaya'yı canlandıran Barış Kılıç ve Şevval Sam yıllar sonra bir araya gelirken, sosyal medya hesaplarından "EnKay" çiftini sevenler için paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
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