Kaosun Son Bulmadığı Survivor'da Kavgalar Kurgu muydu?
Kaosun Son Bulmadığı Survivor'da Kavgalar Kurgu muydu?
13.07.2024 - 10:20
Survivor All Star en kaoslu sezonlardan biri olurken, Haberler.com'a konuk olan Berna Canbeldek kavgaların kurgu olup olmadığını açıkladı.
KAYNAK: Haberler.com
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Kaosun asla son bulmadığı Survivor All Star'da kavgalar yarışmalardan daha fazlaydı.
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Tartışmalar her sezon olsa da bu sezon ipin ucunu kaçıran yarışmacılar diskalifiye olmaya varana kadar kavga ederken, söz konusu kavgaların kurgu olduğu iddia edilmişti.
Haberler.com'a konuk olan Survivor Berna, Survivor'daki kavgaların kurgu olup olmadığına yanıt verdi.
"Acun abi asla şiddeti sevmez. Bir kavga olduğunda hemen durdurmaya çalışır. O yüzden kurgu olamaz. Acun abi bunun karşısına çıkar."
İşte o açıklama:
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