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Asıl Olay Şimdi Başlıyor: MasterChef'in İlk Yarışmacısı Belli Oldu!

Asıl Olay Şimdi Başlıyor: MasterChef'in İlk Yarışmacısı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.07.2024 - 00:25

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için yarışmacı seçimleri tam gaz devam ederken, bugün 6 yarışmacı adayının dahil olduğu düelloda ilk yarışmacı belirlendi.

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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu enfes bir başlangıç yaparak reytingleri resmen altüst ediyor.

MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu enfes bir başlangıç yaparak reytingleri resmen altüst ediyor.

Şu an asıl kadroya girecek yarışmacıların seçildiği MasterChef'in son bölümünde 6 yarışmacı arasında yapılan düelloyla MasterChef 2024'ün ilk yarışmacısı seçildi.

Şu an asıl kadroya girecek yarışmacıların seçildiği MasterChef'in son bölümünde 6 yarışmacı arasında yapılan düelloyla MasterChef 2024'ün ilk yarışmacısı seçildi.

Yarışmacı adaylarının yaratıcılıklarını kullandığı MasterChef'te son ikiye Hakan ve Zeynep kalırken, şefler beklenen kararı açıkladı.

Yarışmacı adaylarının yaratıcılıklarını kullandığı MasterChef'te son ikiye Hakan ve Zeynep kalırken, şefler beklenen kararı açıkladı.

MasterChef'te ana kadroya giren ilk yarışmacı Zeynep oldu!

MasterChef'te ana kadroya giren ilk yarışmacı Zeynep oldu!

İşte o anlar:

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