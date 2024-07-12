Asıl Olay Şimdi Başlıyor: MasterChef'in İlk Yarışmacısı Belli Oldu!
Asıl Olay Şimdi Başlıyor: MasterChef'in İlk Yarışmacısı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için yarışmacı seçimleri tam gaz devam ederken, bugün 6 yarışmacı adayının dahil olduğu düelloda ilk yarışmacı belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu enfes bir başlangıç yaparak reytingleri resmen altüst ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu an asıl kadroya girecek yarışmacıların seçildiği MasterChef'in son bölümünde 6 yarışmacı arasında yapılan düelloyla MasterChef 2024'ün ilk yarışmacısı seçildi.
Yarışmacı adaylarının yaratıcılıklarını kullandığı MasterChef'te son ikiye Hakan ve Zeynep kalırken, şefler beklenen kararı açıkladı.
MasterChef'te ana kadroya giren ilk yarışmacı Zeynep oldu!
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın