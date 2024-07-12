Oyuncu Berker Güven'den Dizilerdeki Şiddet ve Tecavüz Sahnelerine Rest!
Oyuncu Berker Güven'den Dizilerdeki Şiddet ve Tecavüz Sahnelerine Rest!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=M0oIt...
Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk olan Berker Güven, asla oynamam dediği rolleri söyledi.
KAYNAK: Saba Tümer/ YouTube
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YouTube kanalında yaptığı programla gündemin nabzını tutan Saba Tümer, son bölüme oyuncu Berker Güven'i konuk aldı.
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Özel hayatı ve mesleği hakkında konuşan Güven'in söylemleri gündem olurken, programdaki bir an kısa sürede çok konuşuldu.
Saba Tümer'in kendisine yönelttiği "Hayatta oynamam dediğin bir rol var mı?" sorusuna yanıt veren Berker Güven, dizilerdeki tecavüz ve şiddet sahnelerine de gönderme yaptı.
Berker Güven, Saba Tümer'e "Bir kadına tecavüz ettiğim, şiddet gösterdiğim, bir propaganda yaptığım işin içerinde olmam" dedi.
İşte o anlar:
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