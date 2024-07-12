Görüş Bildir
Haberler
TV
Oyuncu Berker Güven'den Dizilerdeki Şiddet ve Tecavüz Sahnelerine Rest!

Oyuncu Berker Güven'den Dizilerdeki Şiddet ve Tecavüz Sahnelerine Rest!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 20:35

Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk olan Berker Güven, asla oynamam dediği rolleri söyledi.

KAYNAK: Saba Tümer/ YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=M0oIt...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

YouTube kanalında yaptığı programla gündemin nabzını tutan Saba Tümer, son bölüme oyuncu Berker Güven'i konuk aldı.

YouTube kanalında yaptığı programla gündemin nabzını tutan Saba Tümer, son bölüme oyuncu Berker Güven'i konuk aldı.

Özel hayatı ve mesleği hakkında konuşan Güven'in söylemleri gündem olurken, programdaki bir an kısa sürede çok konuşuldu.

Özel hayatı ve mesleği hakkında konuşan Güven'in söylemleri gündem olurken, programdaki bir an kısa sürede çok konuşuldu.

Saba Tümer'in kendisine yönelttiği "Hayatta oynamam dediğin bir rol var mı?" sorusuna yanıt veren Berker Güven, dizilerdeki tecavüz ve şiddet sahnelerine de gönderme yaptı.

Saba Tümer'in kendisine yönelttiği "Hayatta oynamam dediğin bir rol var mı?" sorusuna yanıt veren Berker Güven, dizilerdeki tecavüz ve şiddet sahnelerine de gönderme yaptı.

Berker Güven, Saba Tümer'e "Bir kadına tecavüz ettiğim, şiddet gösterdiğim, bir propaganda yaptığım işin içerinde olmam" dedi.

Berker Güven, Saba Tümer'e "Bir kadına tecavüz ettiğim, şiddet gösterdiğim, bir propaganda yaptığım işin içerinde olmam" dedi.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın