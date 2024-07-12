Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'yla "Password" Yarışması Geliyor!
Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'yla "Password" Yarışması Geliyor!
Kanal D yaz dönemi için dizi ve yarışma programlarıyla iyi bir performans sergilerken, bu defa Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun sunacağı Password yarışmasını duyurdu.
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Yaz sezonu için hem dizi hem de yarışma programlarıyla gayet iyi bir sezon çıkaran Kanal D yeni bombası Password yarışmasını duyurdu.
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Sevilen ikili Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'ın sunuculuğunu üstleneceği Password'de Bozoklu sunucu olurken, Enis Arıkan ise daimi yarışmacı olarak karşımıza çıkacak.
Yarışmacıların şifreyi çözerek ödüle kavuşacağı programın yayın tarihi henüz belli olmazken, Arıkan ve Bozoklu'nun eğlenceli sunumu şimdiden herkesi heyecanlandırdı.
İşte Password tanıtım fragmanı:
Siz bu ikiliyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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