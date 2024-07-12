NOW'un Yeni Dizisi 'Hayat Hırsızı'nın Kadrosuna Bomba İsimler Dahil Oldu!
NOW'un Yeni Dizisi 'Hayat Hırsızı'nın Kadrosuna Bomba İsimler Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
NOW'un yeni sezonda ekranlara gelecek dizisi 'Hayat Hırsızı'nın kadrosu şekillenmeye başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide birbirinden genç ve başarılı oyuncular yer aldı. Detaylar içerikte!
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NOW'un yeni sezonda ses getireceği düşünülen dizilerinden biri olan 'Hayat Hırsızı'nın kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Brezilya yapımı 'Avenida Brasil' dizisinden uyarlanan dizi, karmaşık ilişkiler, entrika ve intikam üzerine kurulu bir hikayeyi anlatıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre 'Sakla Beni' dizisinin İncila'sı Cemre Baysel bu dizide Leyla karakterine hayat verecek.
'Son Yaz' dizisindeki Akgün Gökalp Taşkın rolüyle herkesin çok konuştuğu Alperen Duymaz bu dizide Civan karakterini oynayacak.
'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılan Yiğit Kirazcı'yı bu dizide Mali rolüyle izleyeceğiz.
Leyla'nın üvey annesi rolünü ise 'Yalan Dünya', 'Sıcak Kafa', 'RU' ve 'Zaferin Rengi' yapımlarında da rol alan Gonca Vuslateri canlandıracak.
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Halil İbrahim Ceyhan Tufo karakterine hayat verirken dizide Tufo'nun sevgilisi Serap rolünü 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' dizisinde Mahfiruze Sultan karakterini canlandıran Dilara Aksüyek oynayacak.
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