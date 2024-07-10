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Sezonun Bombası: Ünlü Kadın Oyuncu, "Siyah Kalp" Dizisinin Başrolü Oldu!

Sezonun Bombası: Ünlü Kadın Oyuncu, "Siyah Kalp" Dizisinin Başrolü Oldu!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 12:17

Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp için hazırlıklar son gaz devam ederken, dizinin kadın başrolü için anlaşma sağlanan isim belli oldu.

Kaynak: https://www.showtv.com.tr/dizi/haber/...
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Kanalların yeni sezon hazırlıkları devam ederken, Show TV'nin sezon için hazırlıklarını yaptığı "Siyah Kalp" dizisi en iddialı işlerden biri olarak görülüyor.

Kanalların yeni sezon hazırlıkları devam ederken, Show TV'nin sezon için hazırlıklarını yaptığı "Siyah Kalp" dizisi en iddialı işlerden biri olarak görülüyor.

Okuma provaları başlayan dizide erkek başrol oyuncusu için Burak Tozkoparan'la anlaşma sağlanırken, partneri sonunda belli oldu.

Okuma provaları başlayan dizide erkek başrol oyuncusu için Burak Tozkoparan'la anlaşma sağlanırken, partneri sonunda belli oldu.

"Siyah Kalp" dizisinin kadın başrolü Hafsanur Sancaktutan oldu.

"Siyah Kalp" dizisinin kadın başrolü Hafsanur Sancaktutan oldu.

Dizide Melek karakterine hayat vermeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparan'ın Cihan karakteriyle aşk yaşayacak.

Dizide Melek karakterine hayat vermeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparan'ın Cihan karakteriyle aşk yaşayacak.

Bakalım "Siyah Kalp" nasıl bir dizi olacak? Şimdiden merak ettik!

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