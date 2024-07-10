Deniz Baysal 3. Kez Partner Olduğu Çağlar Ertuğrul Hakkında İlk Kez Konuştu!
Deniz Baysal 3. Kez Partner Olduğu Çağlar Ertuğrul Hakkında İlk Kez Konuştu!
Teşkilat’tan ayrılan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul 'Kalpazan' dizisi ile yeniden partner olmuşlardı. Baysal, verdiği röportajda partneri sorulunca bakın neler söyledi...
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Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal, daha önce birlikte rol aldıkları Fazilet Hanım ve Kızları ile TRT yapımı Teşkilat dizilerinin ardından, Show TV'nin yeni sezon dizisi Kalpazan'da üçüncü kez bir araya geldi.
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İkili arasındaki uyum ve kimya, hayranları tarafından çok beğenildi ve tekrar birlikte oynayacakları haberleri, onları oldukça sevindirdi.
Deniz Baysal, bir röportajında, tekrar partneri olan Çağlar Ertuğrul hakkında ilk defa konuştu.
Her iki aktör de yetenekleri ve uyumları sayesinde büyük beğeni toplamıştı. Baysal da bizimle aynı fikirde.
“Artık ikiz gibi olduk yani. 2 proje yaptık, hala soruluyor" dedi.
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