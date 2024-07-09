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Kızılcık Şerbeti'nde Ölüm Sahnesindeki Hemşirenin Yaptığı Dikkatli İzleyiciden Kaçmadı!

Kızılcık Şerbeti'nde Ölüm Sahnesindeki Hemşirenin Yaptığı Dikkatli İzleyiciden Kaçmadı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 22:46

Kızılcık Şerbeti sevenler dizi sezon arası verince yeni baştan izlemeye başlayınca hatalar gözlere çarpmaya başladı. Dizideki ölüm sahnesinde hemşire dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti seyircisi yakaladığı detayları sosyal medyadan bizlerle paylaşmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti seyircisi yakaladığı detayları sosyal medyadan bizlerle paylaşmaya devam ediyor.

Diziyi izleyenler bilir, Görkem'in annesi hikayeye göre hasta yatağında en çok kızının evlenmesini istiyordu.

Diziyi izleyenler bilir, Görkem'in annesi hikayeye göre hasta yatağında en çok kızının evlenmesini istiyordu.

Görkem, Fatih ile evlendi ve bir süre sonra anne yatağında can verdi. Hatta Görkem gece eve sarhoş gelip uyuyakaldığı için annesini görememişti.

Görkem, Fatih ile evlendi ve bir süre sonra anne yatağında can verdi. Hatta Görkem gece eve sarhoş gelip uyuyakaldığı için annesini görememişti.

O anlarda en çok konuşulan Görkem ve daha sonra cenaze evinde babasından yediği tokat olmuştu.

O anlarda en çok konuşulan Görkem ve daha sonra cenaze evinde babasından yediği tokat olmuştu.

Ancak fazlası varmış! Meğer biz izlerken fark etmemişiz ama dikkatli bir izleyici annenin ölümü sırasında hemşirenin yüz ifadesini fark etti.

Ancak fazlası varmış! Meğer biz izlerken fark etmemişiz ama dikkatli bir izleyici annenin ölümü sırasında hemşirenin yüz ifadesini fark etti.
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İşte o anlar...

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