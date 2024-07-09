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Kızılcık Şerbeti'nin Faith'ini Eski Oynadığı Dizide Görünce Çok Şaşıracaksınız!

Kızılcık Şerbeti'nin Faith'ini Eski Oynadığı Dizide Görünce Çok Şaşıracaksınız!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 18:00

Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' rolü ile tanıdığımız Doğukan Güngör'ü yıllar önce başka bir dizide başka bir rolde izlemiştik. Görenler hatırlayacak ve çok şaşıracak...

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Son zamanların popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nden tanıdığımız Doğukan Güngör'ü eski dizisinde görünce çok şaşıracaksınız.

Son zamanların popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nden tanıdığımız Doğukan Güngör'ü eski dizisinde görünce çok şaşıracaksınız.

Şerbo'nun pek de sevilmeyen karakteri Fatih'e hayat veren oyuncunun önceki dizisinde yıldızı parlamış.

Şerbo'nun pek de sevilmeyen karakteri Fatih'e hayat veren oyuncunun önceki dizisinde yıldızı parlamış.

Meğer Fatih, 2020 yılında NOW TV'de ekrana gelen Zümrüdüanka'da Hamit karakterine hayat veriyormuş.

Meğer Fatih, 2020 yılında NOW TV'de ekrana gelen Zümrüdüanka'da Hamit karakterine hayat veriyormuş.

Başrollerini Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, İsmail Hacıoğlu, Selim Bayraktar, Gökçe Eyüboğlu ve Ayten Uncuoğlu’nun paylaştığı yapımda Behram Özgüç'ün oğlu Hamit karakterini canlandıran Güngör diziye ani bir ölümle veda etti.

Başrollerini Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, İsmail Hacıoğlu, Selim Bayraktar, Gökçe Eyüboğlu ve Ayten Uncuoğlu’nun paylaştığı yapımda Behram Özgüç'ün oğlu Hamit karakterini canlandıran Güngör diziye ani bir ölümle veda etti.

İşte diziden romantik bir sahne...

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