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Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonda Olaylar Karışıyor! Ömer'in Yeniden Evleneceği İsim "Yuh" Dedirtti!

Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonda Olaylar Karışıyor! Ömer'in Yeniden Evleneceği İsim "Yuh" Dedirtti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 17:21

Kızılcık Şerbeti öyle bir final ile sezona ara verdi ki Eylül'e kadar tüm şüpheler ayyuka çıkacak gibi görünüyor. Yine bir iddia daha akılları karıştırdı. İşte Ömer karakteri ile ilgili 'Pes' dedirten o teori...

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C8HzrGPs5TS/
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Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Ömer ile Görkem'in ilişkisi ortaya çıktı. Ortalık zaten karışmışken yeni sezonda olabilecekleri hayal dahi edemiyoruz. Ama izleyicinin bazı tahminleri var.

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Ömer ile Görkem'in ilişkisi ortaya çıktı. Ortalık zaten karışmışken yeni sezonda olabilecekleri hayal dahi edemiyoruz. Ama izleyicinin bazı tahminleri var.

Belli ki bu saatten sonra Kıvılcım Ömer'i boşayacak. Orada hem fikiriz. Kıvılcım böyle bir "aldatılmayı" kabul etmeyecek bir karakter.

Belli ki bu saatten sonra Kıvılcım Ömer'i boşayacak. Orada hem fikiriz. Kıvılcım böyle bir "aldatılmayı" kabul etmeyecek bir karakter.

Ama Ömer "Ayrıydık seninle" bahanesiyle işleri zorlaştırırsa Kıvılcım'ı çileden çıkarır gibi. Ne dersiniz?

Ama Ömer "Ayrıydık seninle" bahanesiyle işleri zorlaştırırsa Kıvılcım'ı çileden çıkarır gibi. Ne dersiniz?

Neyse... Bildiğiniz üzere diziden birçok isim ayrıldı ve onların yerine hikayeye yeni yüzler dahil olacak.

Neyse... Bildiğiniz üzere diziden birçok isim ayrıldı ve onların yerine hikayeye yeni yüzler dahil olacak.

Bunlardan biri Kıvılcım'ın kuzeni Meri! Meri'yi Şebnem Bozoklu canlandıracak. Bu aileye yakın karakterin Ömer'in karşısında, Kıvılcım'ın yanında olması beklenir ancak...

Bunlardan biri Kıvılcım'ın kuzeni Meri! Meri'yi Şebnem Bozoklu canlandıracak. Bu aileye yakın karakterin Ömer'in karşısında, Kıvılcım'ın yanında olması beklenir ancak...
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Senaristimiz yine sağ gösterip soldan vurabilir. Sosyal medyada dolaşan teorilere göre Ömer, daha Meri'nin kim olduğunu bilmeden bir ilişki yaşayacak.

Senaristimiz yine sağ gösterip soldan vurabilir. Sosyal medyada dolaşan teorilere göre Ömer, daha Meri'nin kim olduğunu bilmeden bir ilişki yaşayacak.

Bu Kıvılcım'ın başına gelenler nedir ya? Sonunda ise Kıvılcım'ın kuzeni ile evlilik yoluna girebilir. Ne diyelim ki, olursa "Pes" deriz artık!

Bu Kıvılcım'ın başına gelenler nedir ya? Sonunda ise Kıvılcım'ın kuzeni ile evlilik yoluna girebilir. Ne diyelim ki, olursa "Pes" deriz artık!

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