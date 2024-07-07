Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı'nın Oynayacağı Yeni Dizi Belli Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı'nın Oynayacağı Yeni Dizi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Yiğit Kirazcı'nın oynayacağı yeni dizi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kirazcı, yeni dizide bir yasak aşkın pençesinde olacak.
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Kızılcık Şerbeti'nde Alev'in eski sevgilisi olarak diziye dahil olan Rüzgar, Nursema'ya olan aşkı ile hepimizi umutlandırmıştı.
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Psikopat eski kocası ve Umut'la yaşadığı hayal kırıklığından sonra Nursema ile Rüzgar'ı çok yakıştırmıştık.
Ancak Rüzgar, Ünallar'ın kurbanı oldu. Nursema'nın özgürlüğünün kısıtlanması Rüzgar'ı aşkından vazgeçirdi.
Kızılcık Şerbeti'nin gelecek sezonunda Yiğit Kirazcı yer almayacak. Ancak başka bir dizi ile anlaştı bile...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kirazcı yeni yayın dönemde NOW'da yayınlanacak olan “Hayat Hırsızı” kod adlı diziyle anlaştı.
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Kirazcı dizide “Mehmet Ali” rolüne hayat verecek ve Nur’un (Gonca Vuslateri) yasak aşkına hayat verecek.
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