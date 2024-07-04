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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Gözündeki Tuhaflığı Dikkatli Bir İzleyici Çözdü!

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Gözündeki Tuhaflığı Dikkatli Bir İzleyici Çözdü!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 15:28

Kızılcık Şerbeti sezona ara verse de izleyici eski bölümleri tekrar izliyor. Bir bölümde Pembe'nin gözündeki gariplik dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti muhteşem sezon finali ile akıllarda kaldı.

Kızılcık Şerbeti muhteşem sezon finali ile akıllarda kaldı.

Meraklı izleyici sezon arasında diziyi baştan izlemeye başladı bile.

Meraklı izleyici sezon arasında diziyi baştan izlemeye başladı bile.

Şerbo'nun bir bölümünde teknik bir hata dikkat çekti. Pembe'nin gözüne bir şey olmuştu...

Şerbo'nun bir bölümünde teknik bir hata dikkat çekti. Pembe'nin gözüne bir şey olmuştu...

Biz hiç fark etmedik ancak dikkatli izleyici bunun kirpik takmayı unuttukları için olduğunu çözdü.

Biz hiç fark etmedik ancak dikkatli izleyici bunun kirpik takmayı unuttukları için olduğunu çözdü.

İşte o anlar...

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