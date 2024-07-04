Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Gözündeki Tuhaflığı Dikkatli Bir İzleyici Çözdü!
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin Gözündeki Tuhaflığı Dikkatli Bir İzleyici Çözdü!
Kızılcık Şerbeti sezona ara verse de izleyici eski bölümleri tekrar izliyor. Bir bölümde Pembe'nin gözündeki gariplik dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti muhteşem sezon finali ile akıllarda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meraklı izleyici sezon arasında diziyi baştan izlemeye başladı bile.
Şerbo'nun bir bölümünde teknik bir hata dikkat çekti. Pembe'nin gözüne bir şey olmuştu...
Biz hiç fark etmedik ancak dikkatli izleyici bunun kirpik takmayı unuttukları için olduğunu çözdü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın