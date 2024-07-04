Survivor Evrim Keklik'in Birlikte Oynadığı Oyuncuları Görünce Şok Olacaksınız!
Survivor Evrim Keklik'in Birlikte Oynadığı Oyuncuları Görünce Şok Olacaksınız!
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2011 ve 2012 yılları arasında FOX televizyon kanalının günlük dizisi "Dinle Sevgili" adlı dizi, o dönemin en popüler yapımlarından biriydi.
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Cem Kılıç ve Zeynep Dörtkardeşler gibi yetenekli oyuncuların başrollerini paylaştığı bu dizi, aşk ve gençlik temalarını işleyerek özellikle genç izleyicilerin ilgisini çekmişti.
Bu dizi aynı zamanda, günümüzün en sevilen şarkıcılarından Edis ve Survivor ile adını ezberleten Evrim Keklik de var.
"Dinle Sevgili"nin yayınlanmasının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen oyuncuların dizideki halleri hala ilgi çekiyor.
Kadroda daha kimler yok ki... İşte o muhteşem ekip...
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Ceren - Ceyda Tepeliler
Hande - Zeynep Dörtkardeşler Kırşan
Hamdi - Nedim Suri
Mehmet - Cem Kılıç
Gülfem - Ayça Ayşin Turan
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Hakan - Barış Arduç
Ayça - Evrim Keklik
Barış - Edis Görgülü
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