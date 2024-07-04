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Survivor Evrim Keklik'in Birlikte Oynadığı Oyuncuları Görünce Şok Olacaksınız!

Survivor Evrim Keklik'in Birlikte Oynadığı Oyuncuları Görünce Şok Olacaksınız!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 12:52

2011-2012 yılları arasında FOX ekranlarında yayınlanan günlük dizi Dinle Sevgili, meğer şimdilerde tanıdığımız o ünlü isimleri bir araya getirmiş. Dizinin kadrosunu görünce şok olacaksınız.

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2011 ve 2012 yılları arasında FOX televizyon kanalının günlük dizisi "Dinle Sevgili" adlı dizi, o dönemin en popüler yapımlarından biriydi.

2011 ve 2012 yılları arasında FOX televizyon kanalının günlük dizisi "Dinle Sevgili" adlı dizi, o dönemin en popüler yapımlarından biriydi.

Cem Kılıç ve Zeynep Dörtkardeşler gibi yetenekli oyuncuların başrollerini paylaştığı bu dizi, aşk ve gençlik temalarını işleyerek özellikle genç izleyicilerin ilgisini çekmişti.

Cem Kılıç ve Zeynep Dörtkardeşler gibi yetenekli oyuncuların başrollerini paylaştığı bu dizi, aşk ve gençlik temalarını işleyerek özellikle genç izleyicilerin ilgisini çekmişti.

Bu dizi aynı zamanda, günümüzün en sevilen şarkıcılarından Edis ve Survivor ile adını ezberleten Evrim Keklik de var.

Bu dizi aynı zamanda, günümüzün en sevilen şarkıcılarından Edis ve Survivor ile adını ezberleten Evrim Keklik de var.

"Dinle Sevgili"nin yayınlanmasının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen oyuncuların dizideki halleri hala ilgi çekiyor.

"Dinle Sevgili"nin yayınlanmasının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen oyuncuların dizideki halleri hala ilgi çekiyor.

Kadroda daha kimler yok ki... İşte o muhteşem ekip...

Kadroda daha kimler yok ki... İşte o muhteşem ekip...
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Ceren - Ceyda Tepeliler

Ceren - Ceyda Tepeliler

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