Görüş Bildir
Haberler
TV
Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Emre Ubeyli'nin Evlendiği Haberiyle Şok Olduk!

Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Emre Ubeyli'nin Evlendiği Haberiyle Şok Olduk!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 10:58

Kısmetse Olur yarışması takipçileri bilir, Emre Ubeyli programa damga vuran isimlerdendi. Bu sabah sosyal medyada evlendiği haberi ile hepimizi şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2015 yılında hepimizi ekranlara kilitleyen Kısmetse Olur yarışması gibisi bir daha gelmedi. O kaosu ve heyecanı bir daha bulamadık, ne yalan söyleyelim!

2015 yılında hepimizi ekranlara kilitleyen Kısmetse Olur yarışması gibisi bir daha gelmedi. O kaosu ve heyecanı bir daha bulamadık, ne yalan söyleyelim!

Yarışmada ismini akıllara yazan bir isim de Emre Ubeyli'ydi. Önce Ayça ile yaşadığı ilişki sonra Hazal ile evlilik yoluna girmesi hala hafızalarımızda.

Yarışmada ismini akıllara yazan bir isim de Emre Ubeyli'ydi. Önce Ayça ile yaşadığı ilişki sonra Hazal ile evlilik yoluna girmesi hala hafızalarımızda.

Hele Ayça ile yaşadıkları fırtınalı ilişkinin hayranları hala sosyal medyada onları temsil ediyor. İkili birbirine çok yakıştırılıyor.

Hele Ayça ile yaşadıkları fırtınalı ilişkinin hayranları hala sosyal medyada onları temsil ediyor. İkili birbirine çok yakıştırılıyor.

Fakat artık biz de Kısmetse Olur evreninden çıksak iyi olabilir. Çünkü Yarışmacılar hayatlarına bambaşka bir yolda devam ediyor.

Fakat artık biz de Kısmetse Olur evreninden çıksak iyi olabilir. Çünkü Yarışmacılar hayatlarına bambaşka bir yolda devam ediyor.

Kimi evlendi çoluk çocuğa karıştı, kimisi de iş kurdu derken... Emre'den de sonunda haber geldi. Yarışmanın sevilen ismi evlendi.

Kimi evlendi çoluk çocuğa karıştı, kimisi de iş kurdu derken... Emre'den de sonunda haber geldi. Yarışmanın sevilen ismi evlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda sıkı vücut çalışıp, kendine iyi baktığını biliyorduk. Hatta en son yarışmada yaptığı kavgada elini sakatlamıştı.

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda sıkı vücut çalışıp, kendine iyi baktığını biliyorduk. Hatta en son yarışmada yaptığı kavgada elini sakatlamıştı.

Ancak hesabını kilitlediği için içerde neler oluyor, bilemiyoruz. Sosyal medyay servis edilen düğün fotoğrafı ise bu...

Ancak hesabını kilitlediği için içerde neler oluyor, bilemiyoruz. Sosyal medyay servis edilen düğün fotoğrafı ise bu...

Kullanıcılar yorumlarda isyan etti...

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın