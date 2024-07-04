Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Emre Ubeyli'nin Evlendiği Haberiyle Şok Olduk!
Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Emre Ubeyli'nin Evlendiği Haberiyle Şok Olduk!
Kısmetse Olur yarışması takipçileri bilir, Emre Ubeyli programa damga vuran isimlerdendi. Bu sabah sosyal medyada evlendiği haberi ile hepimizi şaşırttı.
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2015 yılında hepimizi ekranlara kilitleyen Kısmetse Olur yarışması gibisi bir daha gelmedi. O kaosu ve heyecanı bir daha bulamadık, ne yalan söyleyelim!
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Yarışmada ismini akıllara yazan bir isim de Emre Ubeyli'ydi. Önce Ayça ile yaşadığı ilişki sonra Hazal ile evlilik yoluna girmesi hala hafızalarımızda.
Hele Ayça ile yaşadıkları fırtınalı ilişkinin hayranları hala sosyal medyada onları temsil ediyor. İkili birbirine çok yakıştırılıyor.
Fakat artık biz de Kısmetse Olur evreninden çıksak iyi olabilir. Çünkü Yarışmacılar hayatlarına bambaşka bir yolda devam ediyor.
Kimi evlendi çoluk çocuğa karıştı, kimisi de iş kurdu derken... Emre'den de sonunda haber geldi. Yarışmanın sevilen ismi evlendi.
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Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda sıkı vücut çalışıp, kendine iyi baktığını biliyorduk. Hatta en son yarışmada yaptığı kavgada elini sakatlamıştı.
Ancak hesabını kilitlediği için içerde neler oluyor, bilemiyoruz. Sosyal medyay servis edilen düğün fotoğrafı ise bu...
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